巴西聖保羅州宣布「每年打COVID-19疫苗」　仿效H1N1模式

▲巴西是深受疫情重創的國家之一。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電

巴西聖保羅州政府今天宣布，將從2022年1月17日起，每年定期舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，如同每年施打H1N1流感疫苗。

聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）今天在衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan ）向衛生部國家免疫計畫提供新一批COVID-19疫苗CoronaVac時，發布上述消息。

葛林斯坦說明，還沒有研究證明需要第3劑COVID-19疫苗來加強免疫效用，但可以肯定的是，聖保羅州每年將提供疫苗保護州民，並從明年1月17日、巴西COVID-19疫苗接種滿一年開始。

葛林斯坦表示，將透過全國衛生廳長委員會（Conass）與聯邦政府協商，並與科學界取得共識，由中央統一協調推動全國COVID-19疫苗接種計畫。

全國衛生廳長委員會指出，當務之急是確保18歲以上民眾盡快完成免疫接種所需的2劑或單劑COVID-19疫苗劑量。

葛林斯坦還表示，明年1月17日布坦坦研究所將生產2種疫苗，包括CoronaVac和等候國家衛生監測局（Anvisa）批准的巴西疫苗ButanVac。

CoronaVac是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與布坦坦研究所共同開發的COVID -19疫苗，由布坦坦研究所負責在巴西生產的最後階段；但研究所預定年底以前接受中國藥廠的技術轉移後，就不再依賴從中國進口生產疫苗所需的活性藥物成分。

葛林斯坦說，就像2009年H1N1流感病毒在巴西發現後，一直存在至今，COVID-19很可能也會在未來一直伴隨著，所以需要不斷提供民眾免疫保護力，並根據新變種病毒株的出現，逐步改良疫苗。

巴西目前使用的疫苗包括CoronaVac、阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）、輝瑞（Pfizer/BNT）和嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。國家衛生監測局今天批准一項臨床研究，評估注射第3劑AZ疫苗的安全性、有效性和免疫原性（immunogenicity）。

這項研究將由最初參與臨床試驗、已經接受2劑AZ疫苗的1萬名志願者完成，第3劑AZ疫苗將在第2劑後11至13個月注射。

AZ疫苗是由克魯茲基金會（Fiocruz）負責在巴西生產的最後階段，英國藥廠阿斯特捷利康將疫苗的活性藥物成分生產技術轉移給基金會的免疫生物學技術研究所（Bio-Manguinhos）後，巴西也不再需要依賴自中國或印度進口生產原物料。