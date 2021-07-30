南京Delta確診10天破180例！源頭指向「俄羅斯入境航班」

▲南京確診數飆升，並迅速擴散至多個省市。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省衛健委30日表示，從20日至今，南京市本輪疫情已報告本土確診病例184例，無症狀感染者1例。南京市疾控中心副主任丁潔指出，南京本輪疫情為同一個傳播鏈，源頭為俄羅斯CA910入境航班。

南京市目前疫情大部分集中在江寧區，當地官方已要求高風險地區停工、停產、停課，並指示其他區域的企業嚴格限制出入及人員資訊登記，加強員工出行管理及健康檢測，施行「兩點一線」上下班模式。

同時，江寧區的所有小區實施嚴格管控，全區中高風險地區足不出戶，低風險地區嚴格限制出入，所有進入人員配戴口罩、量測體溫、查驗健康碼，有發燒、流鼻涕、喉嚨痛等症狀者必須上報，即時勸導就診，且不得搭乘公共運輸工具。

此外，南京市疾控中心副主任丁潔也於30日上午表示，目前已完成本土疫情相關的52個病例的病毒基因測序工作，均屬於Delta變種病毒，病毒基因組序列高度同源，提示是同一個傳播鏈。

丁潔指出，本次疫情早期報告的機艙清潔員病例的基因序列與7月10日俄羅斯入境的CA910航班報告的1例輸入病例的序列一致。

丁潔還說，通過調查發現，這些清潔員參加了CA910航班的機艙清掃，同時，該公司的清潔員也負責了國際和國內航班的垃圾清運，機場其他工作人員可能因為接觸清潔員污染的環境而感染。