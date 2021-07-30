　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

南京Delta確診10天破180例！源頭指向「俄羅斯入境航班」

▲南京市疫情升級，全員核酸檢測。（圖／CFP）

▲南京確診數飆升，並迅速擴散至多個省市。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省衛健委30日表示，從20日至今，南京市本輪疫情已報告本土確診病例184例，無症狀感染者1例。南京市疾控中心副主任丁潔指出，南京本輪疫情為同一個傳播鏈，源頭為俄羅斯CA910入境航班。

南京市目前疫情大部分集中在江寧區，當地官方已要求高風險地區停工、停產、停課，並指示其他區域的企業嚴格限制出入及人員資訊登記，加強員工出行管理及健康檢測，施行「兩點一線」上下班模式。

同時，江寧區的所有小區實施嚴格管控，全區中高風險地區足不出戶，低風險地區嚴格限制出入，所有進入人員配戴口罩、量測體溫、查驗健康碼，有發燒、流鼻涕、喉嚨痛等症狀者必須上報，即時勸導就診，且不得搭乘公共運輸工具。

▲南京市疫情升級，全員核酸檢測。（圖／CFP）

此外，南京市疾控中心副主任丁潔也於30日上午表示，目前已完成本土疫情相關的52個病例的病毒基因測序工作，均屬於Delta變種病毒，病毒基因組序列高度同源，提示是同一個傳播鏈。

丁潔指出，本次疫情早期報告的機艙清潔員病例的基因序列與7月10日俄羅斯入境的CA910航班報告的1例輸入病例的序列一致。

丁潔還說，通過調查發現，這些清潔員參加了CA910航班的機艙清掃，同時，該公司的清潔員也負責了國際和國內航班的垃圾清運，機場其他工作人員可能因為接觸清潔員污染的環境而感染。

ET快訊
被金屬球爆頭！19歲鏈球少女奧運夢碎　搶救不治
他失去妻女跳下華江橋！遺體找到了　家屬無人要認屍
「阿美女將」陳念琴1比4吞敗　奧運拳擊止步8強戰
快訊／蒐證4年重兵拘捕美鷹會殺手教父　200萬交保
快訊／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲
林昀儒爭銅對手「18連敗」輸到怕了　竟叫老婆穿這衣服對打
第一次男友家！蘿莉塔忍不住冒「生理反應」　踩雷被句點
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

南京Delta確診10天破180例！源頭指向「俄羅斯入境航班」

南京185人染疫　江寧高風險區停工停課

張家界成「Delta中轉站」擴散7省　所有景點關閉「旅客暫緩前來」

陸國產疫苗不敵Delta？　國藥、科興回應：仍有保護力

吳釗燮受葡媒專訪提陸威脅台　國台辦：謀獨拒統注定失敗

張家界引爆「Delta傳播鏈」　2000人與確診者看表演：全挨著坐

Delta病毒擴散7省！　陸日增21例本土確診

台美日首對話「抗中！」　楊明杰：台對美存在幻想十分平底之蛙

台日美戰略對話「團結抗中」　國台辦：別向「台獨」發出錯誤信號

台美日戰略對話共識「聯合抗中」　趙立堅：形式、內容都負面

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

AOA前成員珉娥輕生！才剛發8聲明　「出血過多動手術，意識還未清醒」

南京Delta確診10天破180例！源頭指向「俄羅斯入境航班」

南京185人染疫　江寧高風險區停工停課

張家界成「Delta中轉站」擴散7省　所有景點關閉「旅客暫緩前來」

陸國產疫苗不敵Delta？　國藥、科興回應：仍有保護力

吳釗燮受葡媒專訪提陸威脅台　國台辦：謀獨拒統注定失敗

張家界引爆「Delta傳播鏈」　2000人與確診者看表演：全挨著坐

Delta病毒擴散7省！　陸日增21例本土確診

台美日首對話「抗中！」　楊明杰：台對美存在幻想十分平底之蛙

台日美戰略對話「團結抗中」　國台辦：別向「台獨」發出錯誤信號

台美日戰略對話共識「聯合抗中」　趙立堅：形式、內容都負面

台灣人熱搜暑假旅遊地點曝光！崇尚自然轉為城市旅遊　台北最受青睞

僧多粥少！開發商狂搶商用不動產　放長線坐等增值

父親節送禮！　壽險業建議這5大保單

助思覺失調患「乖乖打針」　醫院收新個案健保加發1500元獎勵金

快訊／民進黨立院黨團：不分貧富普發現金　浪費中央和地方政府資源

調查局緝毒英雄「海撈1.6億」私吞毒品轉賣 　法官裁定續押

戴資穎今下午4點30分正面對決泰國依瑟儂　力拼4強門票

棄百萬年薪當廚師「卻遇3級警戒」　他急轉送餐挺醫護：我要撐萬華

超可愛老婆上陣！《寶可夢大集結》沙奈朵正式參戰　

想吃先排隊！桃園「黑糖饅頭」濃郁紮實　獅子頭肉包搭酸菜超對味

大陸熱門新聞

中國水球隊被日本「壓身」　陸網友火大

Delta擴散7省　陸日增21例本土

張家界傳播　2000人與確診者看表演

80mins連拿兩金！23歲蝶泳美少女驚艷東奧

「樊振東以暴制暴」衝熱搜第2 陸網友：救命、心臟要停了

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

236cm第一巨人爽娶28歲妻！14年後現況曝

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

陸國產疫苗不敵Delta？　業者回應

陸羽球選手忘情喊出「我曹」四連發 事後急發文：讓大家誤會了

張家界成「Delta中轉站」　關閉所有景點

險勝「中國台北」林昀儒 陸官媒指樊振東苦戰7局

台日美對話「團結抗中」　國台辦回應

北京+2連180天零確診破功！都因南京犯低級錯誤

更多熱門

相關新聞

南京185人染疫　高風險區停工停課

南京185人染疫　高風險區停工停課

大陸南京市疫情持續。據當地衛健委通報，截至7月29日24時，全市累計報告本土確診病例184例、無症狀感染者一例。由於在這185例感染者中，有多達157例在江寧區，江寧區政府30日晨公告表示，江寧高風險地區停工停產停課，全區各類診所全面停診。

張家界傳播　2000人與確診者看表演

張家界傳播　2000人與確診者看表演

Delta擴散7省　陸日增21例本土

Delta擴散7省　陸日增21例本土

杜特蒂狂言：沒打疫苗就不准出門

杜特蒂狂言：沒打疫苗就不准出門

北京+2連180天零確診破功！都因南京犯低級錯誤

北京+2連180天零確診破功！都因南京犯低級錯誤

關鍵字：

江蘇南京確診俄羅斯Delta變種病毒

讀者迴響

熱門新聞

【心內話】仙女下山來送餐

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

林昀儒一句話談「球王樊振東」　讓中國嗨爆

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

好市多「斷貨神物」　推出綜合版

蔡依林突拋「重磅消息」網全炸了！　隔3個月開工辣洩螞蟻腰

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面