世界遺產+5「4項在歐洲」　義大利波隆那拱廊、英國板岩景觀列冊

▲義大利「波隆那拱廊」部分段設有咖啡座。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

聯合國教科文組織(UNESCO)近日進行第44屆世界遺產委員會會議,28日新增5個重要遺跡,包括義大利波隆那拱廊,俄羅斯「奧涅加湖和白海的岩畫」等共4個文化遺產及1個自然遺產。此前會議已經新增25項重要遺跡和遺址。

會議在中國福建省福州市舉行,28日宣布的新增項目分別是義大利「波隆那拱廊」(The Porticoes of Bologna)、英國「威爾士西北部板岩景觀」(The Slate Landscape of Northwest Wales)、俄羅斯「奧涅加湖和白海的岩畫」(Petroglyphs of Lake Onega and the White Sea)、斯洛維尼亞「盧布爾雅娜的普雷契尼克作品─以人為本的都市設計」(The works of Jože Plečnik in Ljubljana – Human Centred Urban Design),另外則是加彭「伊溫多國家公園」(Ivindo National Park)。

▼英國「威爾士西北部板岩景觀」登上世界遺產名冊。(圖/翻攝UNESCO)

▲伊溫多國家公園登上世界遺產名冊。(圖/翻攝UNESCO)

原有遺產地的擴展過往曾在會議上出現,此次會議也批准一處員有遺產地的括展,喀爾巴阡山脈及歐洲其他地區的原始山毛櫸林,在2007年列入世界遺產名單後,於2011年和2017年擴展。

本此會議審查2020年和2021年的候選名單,24日至25日新增5項重要遺跡與4項遺址,26日新增7項,27日新增13項。