桃園疫苗第四輪恐不足　鄭文燦：中央會精算、補足配賦

▲針對桃園疫苗施打率高，第四輪疫苗恐不足，鄭文燦表示中央應該會精算每個縣市疫苗，補足配賦疫苗數目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市疫苗施打率高，因中央疫苗配賦量不足，第四輪疫苗施打恐面臨不足窘境，市長鄭文燦29日表示，中央根據疫苗工業情況一輪一輪接種，但如果疫苗沒辦法完全足額供應，可考慮一輪跟一輪之間可以休息幾天；中央疫情指揮中心應該會來精算每個縣市的疫苗數目，第四輪只要預約完成都要能夠施打。

桃園市府29日下午舉辦疫情說明記者會，會中媒體提問，因疫苗接種在桃園施打率相當高，因目前各縣市反映疫苗數量不夠，市長是否會向中央反映增加配賦數？

▲桃園市政府今日下午在桃園市消防局緊急應變中心舉辦疫情說明記者會，市長鄭文燦說明疫苗預約情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，中央是根據疫苗供應情況來排定一輪一輪的接種，如果說疫苗的供應沒辦法完全足額供應，可考慮每一輪接種，一輪跟一輪時間可休息幾天，不一定每一輪都要完全地連結在一起，可以考慮打幾天休幾天這樣方式，這樣疫苗的調配也許會比較會有彈性，如果讓每個縣市都在追疫苗，對於整個疫苗接種規劃多少會受到影響。

鄭文燦認為，目前有個好的現象就是大家都打得很快，打得快、打得好是我們的目的，打得快以後疫苗供應就會吃緊，中央疫情指揮中心應該會精算每個縣市的疫苗。庫存在各醫院的，有些是屬於第二劑，有些是屬於專案施打，已經有排定用途，那個動不了，有彈性的且可以使用，我們可進行總量管制，請醫院先拿出來支援接種站接種。

鄭文燦強調，不論怎樣，一定要提供充分的疫苗，至少預約成功的一定要完成施打，這是信賴保護原則，只要預約完成都要能夠施打，我們開出來的服務量與疫苗供應量要一致化，這是目前這幾天一定要做好的，不要讓大家擔心。

媒體也關心，桃園市第四輪預約接種在今天中午截止，預約情況是否已經額滿？

鄭文燦解釋，根據衛生局提供數據，37個接種站有10萬1600人的服務量，已預約了9萬8806人，預約率是97.25%非常高，我們37個接種站、107家診所有1萬3000多劑，已100%預約滿額；13個衛生所有6610劑，只剩11劑還沒有預約；19家醫院有5940劑，也只差1劑。這與石門水庫滿水位一樣，這幾天滿水位就這樣子99點多。桃園預約率真的很高，代表民眾對於接種意願非常強烈，防疫意識也非常正確，希望中央與地方防疫團隊一起努力，第四輪讓每位接種者都可以順利的完成。

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