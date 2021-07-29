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降級後連爆3確診！高市怒斬「特殊交友圈」轟趴連結　首波地點曝　　

▲高雄市警察局宣布29日起連續稽查3天，防止旅宿業內群聚開趴 。（示意圖／高雄市政府警局提供）

▲高雄市警察局宣布29日起連續稽查3天，防止旅宿業內群聚開趴 。（示意圖／高雄市政府警局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布27日起「降級不解封」，不過高雄市卻傳出因為「特殊交友圈」連續2天的本土確診病例，市警局宣布從29日開始，聯手觀光局要針對旅宿業者裡頭的開趴群聚，進行全面稽查。

27日開始國內疫情三級警戒「降級不解封」，不過隔日開始，高雄市卻連續傳出本土確診病例，目前已經有3起個案，而確診個案都是「特殊交友圈」延燒南台灣。29日高雄市衛生局在防疫記者會當中公布足跡史，案15741自7月13日起多次外出與北部友人聚會，直到21日疑似出現症狀後，仍在25、26日到「歐遊國際旅館」與案15744聚會，13天內去了至少4家商旅、飯店。

▲高雄市警察局宣布29日起連續稽查3天，防止旅宿業內群聚開趴 。（示意圖／高雄市政府警局提供）

▲高雄市警察局宣布29日起連續稽查3天，防止旅宿業內群聚開趴 。（示意圖／高雄市政府警局提供）

衛生局指出，7月13至16日，85大樓聚會除了有案15741，還有4名友人，其中包括15744，另外3人其中一名雖然是高雄人，但之前有雙北旅遊史；25、26日，15741和15744到歐遊國際旅館外，還有另外2名友人，其中一名友人來自新北。

而為防止汽車旅館及相關旅宿業暗藏群聚轟趴、造成感染，市警局自今天（29日）起續3天配合市府觀光局規劃全面稽查勤務，如有發現旅宿業者未主動通報開趴群聚，將依相關條例予以裁處，最重可廢止營業執照。


警察局長黃明昭強調為防止「群聚轟趴，造成疫情感染破口」，已經要求各分局員警落實執行本市汽車旅館等相關場所稽查勤務，若發現非必要群聚情況，依相關規定移主管機關裁處。

▲高雄市警察局宣布29日起連續稽查3天，防止旅宿業內群聚開趴 。（示意圖／高雄市政府警局提供）

▲高雄市警察局宣布29日起連續稽查3天，防止旅宿業內群聚開趴 。（示意圖／高雄市政府警局提供）

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