南投爭取國高中教師疫苗中央點頭　林明溱：開學前2周開打

▲南投縣國高中教師可望在開學前2周施打新冠疫苗，圖為幼兒園、課後照顧中心人員專案疫苗開打情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

距110學年度開學僅剩1個月，南投縣高中以下教師卻遲遲等不到新冠疫苗可打，縣長林明溱一度想串聯相關單位赴中央抗議；不過今天傳出好消息，縣府行文中央後已獲正面回覆，林明溱承諾縣轄學校老師在開學前兩個禮拜一定會施打，也讓學校老師安心推動教育工作。

林明溱今日上午到南投市平和國小，主持國中小校長交接活動；對於學校老師等不到疫苗問題，他表示開學在即，老師沒打過疫苗就在課堂上課並不妥當，但縣府三番兩次建請或行文中央爭取專案疫苗，卻遲遲未獲回應；他也在現場對各校校長說，一度想聯合縣議會等單位向中央抗議。

林明溱說，先前已請縣府教育處針對全縣老師造冊，並將名單報到教育部，教育部目前已收到縣府公文並正式答覆，強調開學前2週，學校老師一定能打得到疫苗。

▲南投縣長林明溱（右2）承諾在開學前二週為國高中教師施打新冠疫苗。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，國高中教職員工施打疫苗，依據中央疫情指揮中心及教育部之政策規定，是屬第七類人員，已完成造册專案處理；中央疫情指揮中心昨（28）日下午記者會也說明，確定可在開學前兩週完成疫苗施打，8月4日會配撥疫苗至各縣市。

縣府指出由於疫苗不足，無法統籌為國高中及補教業教職員工等人員施打，因此分別在22日全國防疫降級協調會、27日早上全國疫情研商早報會議中，建請中央儘快配發專案疫苗，以利作業，並在7月23日函文教育部國教署、7月27日函文中央疫情指揮中心爭取國高中教職員專案疫苗儘快配送，只要疫苗到位，南投縣就會立即公告施打。



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