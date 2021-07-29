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台南32天+0疫苗劑次涵蓋率28.6％　黃偉哲：一、二劑疫苗請上1922登記

▲台南市長黃偉哲指出，全市共接種535003劑次，疫苗劑次涵蓋率28.6％，無論第一、第二劑疫苗請上1922平台登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，全市共接種535003劑次，疫苗劑次涵蓋率28.6％，無論第一、第二劑疫苗請上1922平台登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，29日全國新增16例本土個案，台南32天+0，台南市長黃偉哲指出，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共接種535003劑次，疫苗劑次涵蓋率28.6％，COVID-19公費疫苗接種平台自7月16日開始，統計至7月28日共171598人接種AZ疫苗，無論第一、二劑疫苗請上1922平台登記。

▲台南市長黃偉哲指出，全市共接種535003劑次，疫苗劑次涵蓋率28.6％，無論第一、第二劑疫苗請上1922平台登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，29日台南無確診病例，但因別的縣市有疫情，所以也有台南市民需要匡列，目前初篩都是陰性，台灣非常小，同島一命，大家可以看到今天台北市、新北市、桃園、高雄、嘉義都有分別傳出疫情，有些是南北移動，有些是感染源不明，所以台南都要特別特別地小心，如果有身體不適的，有疑似感冒症狀，而且感覺起來又不大像是一般感冒的，請勇於去篩檢，經過快篩，現在快篩取得是相對的容易，那費用也不是很高，能夠讓你了解自己身體的狀況，也保障自己跟家人跟親友的安全，這是很重要的。

▲台南市長黃偉哲指出，全市共接種535003劑次，疫苗劑次涵蓋率28.6％，無論第一、第二劑疫苗請上1922平台登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，現在用1922登記是爭議最少的，因為你用1922，你有預約有登記，那中央有就發簡訊讓你來選擇施打地點跟時間，中央就一定會準備你所需要的疫苗。有人說現在還要造冊，還是要用發通知單的，但造冊和通知單到現在為止，因為出現了很多制度上的問題。

▲台南市長黃偉哲指出，全市共接種535003劑次，疫苗劑次涵蓋率28.6％，無論第一、第二劑疫苗請上1922平台登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，什麼制度上的問題？過去不管是職業團體或是相關的團體，有時候造冊造的人裡面根本就不是他的會員，大家也可以看到別的縣市，造冊結果把一些不相干的人都造進去，甚至學校把一些根本就不是老師的人造冊進去，這使公務員登載不實，這也是一個法律的問題。

▲台南市長黃偉哲指出，全市共接種535003劑次，疫苗劑次涵蓋率28.6％，無論第一、第二劑疫苗請上1922平台登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲，如果是用通知單，也有人把通知單拿去彩色影印，所以造成第一線的防疫人員跟醫護人員非常困擾，他看了這個通知單也不知道是真的是假的，然後有人就拿通知單去施打現場大吵大鬧，坦白講過去在別的縣市，在很多地方都曾經發現過，所以1922平台部分是很清楚的，無論是第一劑或第二劑，希望大家能夠多使用1922平台登記。

另，台南市連續幾日雷雨，黃偉哲市長呼籲市民落實『巡、倒、清、刷』，將登革熱防治落實為日常生活習慣；每逢雨後記得檢查陽台、防火巷、頂樓天台等水桶、瓶、盆等易積水物品，清倒積水，並用毛刷刷淨以預防蚊卵附著，避免蚊蟲孳生傳播登革熱。

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