金門宣布：普發縣民每人3千元現金！　降級「再加碼3千消費券」

記者林名揚／金門報導

全國實施三級警戒超過兩個月，雖自7月28日降為二級，但國內民生經濟產業己飽受衝擊，金門縣政府繼先前推出核發(中)低收入戶每人6千元津貼等紓困措施後，楊鎮浯縣長29日公布，將普發每位縣民現金3千元紓困金，待預算送縣議會審議通過，即可發放。並加碼將在疫情再次降級後，發給每位縣民消費券3千元來振興金門經濟，鄉親不用再拿錢出來兌換。

▲金門宣布普發縣民每人3千元。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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楊鎮浯縣長表示，受疫情衝擊，各行各業哀鴻遍野，縣府將分二階段進行協助鄉親，第一個階段是紓困階段，以救急為目的，第二個階段是振興階段，以帶動消費為主、刺激消費為主。

▲金門2020年製發的1+1振興券。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯說明，在疫情降為二級警戒之際，普發現金紓困的呼聲和民意支持度也越來越高，縣府將以最快速度達到最即時的紓困效果為目標。同時，加碼將在疫情再次降級後，發給縣民消費券來振興金門經濟。具體的細節、實施的日程，將另行公布。

金門縣政府表示，今年疫情升溫後，就召開多次會議，即時推出九大紓困措施，包括針對生活陷入困境的(中)低收入戶核發每人6千元津貼、爭取600名安心即時上工名額、辦理以訓代賑線上職訓津貼課程、加碼提供非自願離職勞工子女就讀私立大專院校助學補助及輔導業者投入電商服務等措施，並持續推動租金、地方稅、權利金等減免及延期作業，即時與鄉親一同抗疫度難關。