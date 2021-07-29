劉和然2層次解析「疫苗夠不夠」　喊話中央務實面對

記者黃巈禾／新北報導

國內公費疫苗第4輪於明（30）日施打，不過，部分縣市傳出疫苗不足宣布暫停施打，而新北市則是在8月1日至8月4日暫停施打疫苗。對此，新北市副市長劉和然今（29）日在防疫記者會從2個層次向市民說明疫苗夠或不夠，並呼籲中央務實面對。

▲劉和然。（圖／翻攝直播）



劉和然表示，昨天各縣市都反映第四輪疫苗預約，符合資格的人數跟開出來的預約量有差距，很多縣市不是降載就是停止施打，對於有人說疫苗夠、怎麼會不夠？他從兩個層次來講，要讓疫苗中心和中央對於疫苗政策一定要務實面對，如果全國的民眾想打疫苗都能打的到，那就是夠的，不管哪時候打、用什麼方式，不管是到接種站或到診所，只要想打就打的到，就是夠的，另外一種「夠的」概念是，不僅是想打打的到，還可以選種類，這就代表疫苗夠。

劉和然指出，反過來說，如果民眾想打疫苗打不到，打不到有兩種，不管哪種疫苗，可以打到就好卻還是打不到，那就代表總量不夠，另一種是量夠，但想打的種類沒有，那代表疫苗不夠，「身為政府部門，尤其中央部門，對於這一次的疫情，當我們民眾全力配合低度活動的時候，接下來就要靠我們所謂的疫苗涵蓋率，到底接種的情況是如何」，防疫最後一道，讓傳染病可以真正控制，就是疫苗涵蓋率要夠。

劉和然提到，以AZ來說，國內的存量跟實際的需求量有落差，莫德納差距更大，先不要談第2劑打不打，連第1劑登記的這300多萬，目前也是打不到。

劉和然再從每一輪疫苗施打狀況指出，現在已經打到第3輪，今天是第3輪的最後一天，明天起開始打第4輪，很多人說「疫苗夠，第2輪打完還有剩，打到第3輪也會剩」這就代表不是全國的疫苗夠，而是每一次的分配都算得很精準，會發現全國夠，所以第2輪就會限制50歲以上，且只能打AZ疫苗，第3輪打48歲以上，一樣只能打AZ，可是這次的問題是，連第2階段分配來打都會不足，代表分配的時候估算量不夠。

劉和然舉例，以第4輪、38歲以上施打來說，國內的疫苗沒有發到分配量，所以要等到58萬劑疫苗在8月4日配到各縣市的時候，各縣市才足以因應這一次，很多縣市一精算後發現還差了一點，「所以，疫苗夠不夠就分這2個層次」。

劉和然說，台灣的人民很可愛，相信政府也接受國家現在疫苗總量不是每個人想打就打的到，所以人民期待是一個公平的機制，好好按照順序來打，「請我們的疫情指揮中心也好，我們的中央政府也好，一定要心裡面承認我們疫苗總量就是不夠的事實跟現況，這樣子我們才有辦法好好分配未來該怎麼施打」。

劉和然強調，這不是只有要不要施打第1劑的問題，還包括第2劑，有些莫德納打完，本來是4個禮拜後可以施打，現在調整10個禮拜以後，很多人會等待我該怎麼施打，只要務實去面對，態度對，後面的解決方法當然就對，否則就會引發質疑是否逼著國人打國產疫苗，既然國人有這樣的擔心，就要公開透明告訴民眾疫苗施打政策是什麼。