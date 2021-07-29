　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

劉和然2層次解析「疫苗夠不夠」　喊話中央務實面對

記者黃巈禾／新北報導

國內公費疫苗第4輪於明（30）日施打，不過，部分縣市傳出疫苗不足宣布暫停施打，而新北市則是在8月1日至8月4日暫停施打疫苗。對此，新北市副市長劉和然今（29）日在防疫記者會從2個層次向市民說明疫苗夠或不夠，並呼籲中央務實面對。

▲▼劉和然。（圖／翻攝直播）

▲劉和然。（圖／翻攝直播）

劉和然表示，昨天各縣市都反映第四輪疫苗預約，符合資格的人數跟開出來的預約量有差距，很多縣市不是降載就是停止施打，對於有人說疫苗夠、怎麼會不夠？他從兩個層次來講，要讓疫苗中心和中央對於疫苗政策一定要務實面對，如果全國的民眾想打疫苗都能打的到，那就是夠的，不管哪時候打、用什麼方式，不管是到接種站或到診所，只要想打就打的到，就是夠的，另外一種「夠的」概念是，不僅是想打打的到，還可以選種類，這就代表疫苗夠。

劉和然指出，反過來說，如果民眾想打疫苗打不到，打不到有兩種，不管哪種疫苗，可以打到就好卻還是打不到，那就代表總量不夠，另一種是量夠，但想打的種類沒有，那代表疫苗不夠，「身為政府部門，尤其中央部門，對於這一次的疫情，當我們民眾全力配合低度活動的時候，接下來就要靠我們所謂的疫苗涵蓋率，到底接種的情況是如何」，防疫最後一道，讓傳染病可以真正控制，就是疫苗涵蓋率要夠。

劉和然提到，以AZ來說，國內的存量跟實際的需求量有落差，莫德納差距更大，先不要談第2劑打不打，連第1劑登記的這300多萬，目前也是打不到。

劉和然再從每一輪疫苗施打狀況指出，現在已經打到第3輪，今天是第3輪的最後一天，明天起開始打第4輪，很多人說「疫苗夠，第2輪打完還有剩，打到第3輪也會剩」這就代表不是全國的疫苗夠，而是每一次的分配都算得很精準，會發現全國夠，所以第2輪就會限制50歲以上，且只能打AZ疫苗，第3輪打48歲以上，一樣只能打AZ，可是這次的問題是，連第2階段分配來打都會不足，代表分配的時候估算量不夠。

劉和然舉例，以第4輪、38歲以上施打來說，國內的疫苗沒有發到分配量，所以要等到58萬劑疫苗在8月4日配到各縣市的時候，各縣市才足以因應這一次，很多縣市一精算後發現還差了一點，「所以，疫苗夠不夠就分這2個層次」。

劉和然說，台灣的人民很可愛，相信政府也接受國家現在疫苗總量不是每個人想打就打的到，所以人民期待是一個公平的機制，好好按照順序來打，「請我們的疫情指揮中心也好，我們的中央政府也好，一定要心裡面承認我們疫苗總量就是不夠的事實跟現況，這樣子我們才有辦法好好分配未來該怎麼施打」。

劉和然強調，這不是只有要不要施打第1劑的問題，還包括第2劑，有些莫德納打完，本來是4個禮拜後可以施打，現在調整10個禮拜以後，很多人會等待我該怎麼施打，只要務實去面對，態度對，後面的解決方法當然就對，否則就會引發質疑是否逼著國人打國產疫苗，既然國人有這樣的擔心，就要公開透明告訴民眾疫苗施打政策是什麼。

ET快訊
林昀儒賽後說話了！　「即使落後，我還是相信自己」
13人打疫苗後「血栓」！最年輕22歲　廠牌曝光
史詩級7局對決！陸網友看呆「林昀儒神技」：心臟突突的
林昀儒10歲奪金牌！「超萌模樣」曝光　網心臟爆擊：太可愛
苦戰林昀儒7局！　球王樊振東賽後說話了
林昀儒惜敗球王樊振東　蔡英文：小林同學打出我們想像不到的球
林昀儒大戰85分鐘！中國桌球主席「緊張到坐不住」
快訊／跟進北市餐廳解封？　侯友宜回應了
林昀儒球路難以預測！　嚇死球王樊振東
第五輪AZ恐不夠！剩餘劑數曝光　可能換打莫德納
林昀儒讓中國嚇出冷汗！　陸媒讚「給球王帶來大麻煩」
央視讚「林昀儒留下深刻印象」　樊振東以暴制暴衝熱搜第2　
桃園特殊交友圈再+1！25歲男在摩鐵待滿4小時　密切接觸確診
林昀儒和世界球王纏鬥到7局！「以為在看金牌戰」球迷心臟超痛
傳2024選總統　侯友宜秒答這句話
特殊交友圈燒高雄！足跡一次曝　85大樓、商旅飯店都在列
高雄特殊交友圈聚會！　染疫男13天嗨玩4飯店商旅
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

彰化藍營提案「中央普發1萬現金」　王惠美：先救沒飯吃的人

被《外交家》雜誌批評防疫　柯文哲回擊「奇怪」：亂寫一通

「向林昀儒致敬！」　陳水扁：台灣精神值得國人學習

林昀儒緊逼世界第一到最後一局　林飛帆大讚：金牌戰水準的對決！

蔡英文大讚林昀儒　「小林同學真的打出我們想像不到的球」

還給行人安全用路環境！　內政部修法明定市區道路應設人行道

「我又來了！」北市府公開報告　揭高嘉瑜11天8度狂索疫苗

快訊／跟進北市餐廳解封？　侯友宜：若疫情控制得好「當然有可能」

梁文傑被爆不給助理造冊　蔡炳坤：沒有理由不讓助理接種疫苗

劉和然2層次解析「疫苗夠不夠」　喊話中央務實面對

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

江宏傑心疼莊智淵：辛苦了！跆拳戰神憶當年...　蘇麗文爆「穿隊服睡機場」：沒坐過商務艙...

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

彰化藍營提案「中央普發1萬現金」　王惠美：先救沒飯吃的人

被《外交家》雜誌批評防疫　柯文哲回擊「奇怪」：亂寫一通

「向林昀儒致敬！」　陳水扁：台灣精神值得國人學習

林昀儒緊逼世界第一到最後一局　林飛帆大讚：金牌戰水準的對決！

蔡英文大讚林昀儒　「小林同學真的打出我們想像不到的球」

還給行人安全用路環境！　內政部修法明定市區道路應設人行道

「我又來了！」北市府公開報告　揭高嘉瑜11天8度狂索疫苗

快訊／跟進北市餐廳解封？　侯友宜：若疫情控制得好「當然有可能」

梁文傑被爆不給助理造冊　蔡炳坤：沒有理由不讓助理接種疫苗

劉和然2層次解析「疫苗夠不夠」　喊話中央務實面對

開轟不是我想要的　大谷翔平：當時只想安打就好

台東縣校長線上布達典禮　饒慶鈴勉勵教育夥伴「三心」

林昀儒維基被竄改！網驚現「戰績被加入2字眼」：出手復原秒被改回

愛你就用錢寵你！「3星座」為愛花錢不手軟

彰化藍營提案「中央普發1萬現金」　王惠美：先救沒飯吃的人

林昀儒激戰7局「球迷心臟超痛」！專家點名4種人：小心東奧症候群

林昀儒苦鬥7局惜敗球王：我沒有放棄任何一刻

被《外交家》雜誌批評防疫　柯文哲回擊「奇怪」：亂寫一通

叫名字不理會！柴柴「只聽啾啾聲」秒變親親魔汪　撲倒哥哥喇舌

打滿7盤成威脅　中國肯定更強力研究林昀儒

郭婞淳澄清教練舉動也無法滅火　律師揪賽後1幕：怎麼看都像藉機

政治熱門新聞

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

政院擬推「振興5倍券」　最快9月發行

桃園議會通過普發5000元　鄭文燦：要114億沒錢

快訊／北市餐飲開放內用！柯文哲：最快下週二

遠見／五星縣市長出爐　侯友宜、鄭文燦、潘孟安、徐榛蔚、劉增應

台涉海地總統遇刺案　外交部回應

快訊／新北公布最新足跡　2確診都去了板橋這家World Gym

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察國家要看如何面對失敗

游錫堃在安倍晉三面前談話全文曝光

東奧正名吵3年　當年他一段話再惹議

新北公布5確診足跡　淡水＆林口家樂福、新莊佳瑪、台北健身院

跟進北市餐廳解封？　侯友宜回應了

蔡英文點名林昀儒：讓世界看看「台灣天才少年」

更多熱門

相關新聞

我又來了！北市府揭高嘉瑜10天狂索疫苗

我又來了！北市府揭高嘉瑜10天狂索疫苗

台北市政府日前捲入黑箱疫苗風暴，還扯出立委高嘉瑜關說疫苗，引發外界討論。對此，北市府27日晚間將調查報告放上網，其中詳載高嘉瑜自5月30日起至6月9日止，多次向衛生局索要疫苗，還稱「我又來了」等。

台南32天+0疫苗劑次涵蓋率28.6％

台南32天+0疫苗劑次涵蓋率28.6％

即／台中運動員疫苗開打！補教+保母同步

即／台中運動員疫苗開打！補教+保母同步

快訊／北市餐飲開放內用！柯文哲：最快下週二

快訊／北市餐飲開放內用！柯文哲：最快下週二

關鍵字：

劉和然疫苗

讀者迴響

熱門新聞

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

林昀儒3比4惜敗中國球王樊振東

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

不爽中國體操選手被扣分　黃子韜罵裁判眼瞎

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面