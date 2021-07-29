第4輪疫苗開放38歲↑注射　竹市逾3萬6千人登記再破預約紀錄



▲新竹市累積將近13萬人施打疫苗，覆蓋率已達29%。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導



第四輪疫苗預約今截止，新竹市總計3萬6787人預約，各站所預約達99.8%額滿，明起至8月6日將在疫苗站、五大醫院為民眾開打，此外，新竹市府昨日（28日）也為1543位補習班教職員接種疫苗，補教職員施打率達91.3%，此外，新竹市已有12萬9972位民眾施打疫苗，換算全市涵蓋率大約29%。

林智堅市長表示，第四輪疫苗者為38歲（72年次）以上的民眾，本次預約人數也刷新以往紀錄，也顯示越年輕民眾施打意願越高。另外，竹市高中以下教育單位，已有8450名教職員已接種疫苗，昨（28日）再完成1543位補習班教職員工施打，共為近萬教育界教職員完成接種，為復課及開學做好準備。

新竹市府提醒，針對因故未接種疫苗或未達14天者工作人員，市府也提供「免費快篩服務」，讓他們可依據中央流行疫情指揮中心規範，每3至7天定期快篩，以減輕各教育單位受雇者負擔。

衛生局說明，「免費快篩服務」即日起開放電話預約，專線03-5355175，專線服務時段每天8時至17時 （中午時段不休息），預約快篩時段每周一至周六，上午8時至10時15分，下午14時至16時15分，民眾預約時須告知身分證字號，前往篩檢時須自行開車、騎車，並務必攜帶身份證、健保卡。

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