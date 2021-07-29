台南42歲男子打AZ後12個小時死亡　黃偉哲：有待專家會議判斷

▲台南市議員許至椿議會質詢表示，打疫苗副作用是大家擔心的，日前台南市一位42歲青壯年男子，打AZ疫苗才經過12個小時不幸死亡，家屬特別跟他陳情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員許至椿議會總質詢表示，打疫苗副作用是大家擔心的，日前台南市一位42歲青壯年男子，打AZ疫苗才經過12個小時不幸死亡，家屬特別跟他陳情，究竟是否跟疫苗有關仍需靜待解剖，黃偉哲市長表示，一定要等專家會議來判斷，才得得知是否與疫苗有關。

議員許至椿總質詢指出，奧運國手精湛表現，激起國人體育魂，優秀選手獎牌擺滿屋，但他們未來出路誰關心？他建議黃偉哲市長規畫基地，成為培育優秀選手的選手村，由政府積極找大企業回饋贊助，突破體育制度的障礙和瓶頸，讓退休的運動員回鄉貢獻自己體育專才，不要再讓流浪教練悲歌響起。

許至椿說，最近大家最高興的事，就是守在電視前面看東澳比賽，看到柔道好手楊勇緯奪銀成為男神，羅嘉翎拿銅成為新國民女友，更看到郭婞淳為中華民國摘下第一面金牌的感動，還有桌球戰將莊智淵一個人武林的不捨，再再讓國人熱淚盈眶。

但榮光過後，選手的未來有多少人關切，有好多優秀選手戰績彪炳，家裡面擺滿各式獎盃和獎牌，但想成為一名專業教練卻難如登天，因為名額有限，也因為政府不重視，他建議成立選手村培訓基地，號召優秀好手回鄉，為永續培育各項體育人才貢獻心力，不要讓他們成為流浪教練，更要請政府出面邀集大企業贊助，才能真正讓優秀選手終身都有保障。黃偉哲市長答說，他很希望能盡棉薄之力，讓傑出人才回鄉為台南培養優秀人才。



談到疫苗之亂，許至椿現場播放立法院324號提案買疫苗影片，讓大家清楚知道，為何疫情發生台灣沒有疫苗，影片清楚聽到國民黨團立委高喊救台灣要疫苗，國民黨團39人全體贊成買疫苗，但執政的民進黨團立委62人全反對買疫苗，原來害死台灣的不是病毒，而是民進黨籍立法委員。

許至椿更批評說，前副總統呂秀蓮跟總統府、陳時中聯絡，有國外團體要協助買疫苗，民進黨政府卻無人理會呂前副總統，疫苗靠美國日本捐贈，身為中華民國國民不痛心嗎？還有多少人沒打到第一劑，郭台銘、台積電、慈濟有作為有方法買到疫苗，超前部署的民進黨政府呢？國內明明莫德納疫苗不足，唐鳳1922居然還放到官網上去登記，結果大家一面倒要打莫德納，陳時中才冷冷告訴大家打不到，既然如此為何要放上登記預約，這樣人民觀感非常不好！

許至椿表示，打疫苗副作用是大家擔心的，日前台南市一位42歲青壯年男性， 打AZ才經過12個小時不幸死亡，家屬特別跟他陳情，究竟是否跟疫苗有關仍需靜待解剖。黃偉哲市長說，因為疫苗是緊急授權在很短時間研發出來，有一定的風險性，一定要等專家會議來判斷，就是因為這樣藥廠才跟政府簽約，藥廠才能免責。

「冰晶涼感透氣水洗床墊」

