快訊／台中運動員疫苗開打！補教+保母同步　接種率衝35.36%

▲台中補教人員、保母今打疫苗，台中市長盧秀燕宣布，全市應接種率達35.36%。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天本土確診案例零新增，市長盧秀燕表示，台中今天為補教人員、保母、視障及聽障者、參加全國運動會的台中選手等四類人員施打疫苗，造冊施打數1萬6582人，共1萬2197人接種疫苗，單日施打率為73.5%。

盧秀燕指出表示，台中今開設35站快打站，為四大類人員施打疫苗，第一類是教育領域的補教人員，台中先前已完成幼教人員、國小老師、國高中老師施打疫苗，今天再將補教人員打完疫苗，健全教育防疫網。第二類是社福系統一環、俗稱保母的「居家托育人員」，台中先前已針對「機構式的托嬰中心」托育人員進行施打，今天再為有登記的合格保母施打疫苗，讓家長更安心。

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第三類是視障、聽障者，市府納為優先保護的對象，也依據名單「主動通知」施打疫苗。第四類是參加全國運動會的台中選手，市府配合主辦城市報名作業階段，分三梯次完成造冊、安排疫苗施打，讓選手、教練及隊職員可安心訓練、參賽，為台中爭光。

市府指出，截至今天中午12時，台中接種第一劑疫苗已達82萬9641人，台中疫苗應接種率（18歲以上接種率）已達35.36%，全市民總人口數目的接種率為 29.42%。