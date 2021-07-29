快訊／柯文哲宣布：北市餐飲開放內用最快下週二解封

記者袁茵／台北報導

台北疫情逐漸趨緩，民眾期待的餐飲何時才能開放內用？台北市29日宣布新指引，市長柯文哲表示，會以每週來計算，每天平均少於10例、不明感染少於2，每週五滾動檢討，所以如果週五宣布的話，最快下週二就可以解封。

柯文哲表示，由於看每天數字不準，所以要以每週當標準，每天平均少於10例、不明感染少於2，觀察一週平均數字後，即可考慮開放內用。但如果一下子馬上像其他國家一樣脫口罩，還是很危險，所以在三思考之後，決定開放內用一步步來。

柯文哲今天公布餐飲開放內用標準，強調若要開放的話，第一步是「單一隔間室內50人、室外100人為上限」，如果超過的話，必須在3天前送防疫計劃給衛生局，並以個人餐為主，桌菜或自助餐須由專人分菜及夾取提供，不同桌也要間隔1.5公尺，同桌應設隔板或梅花座，工作人員除了戴口罩外，鼓勵戴面罩、手套和勤洗手。如果顧客或員工確診，要暫停營業3天，恢復營業後也要暫停內用11天。

▼北市公布餐飲解封內用新規定。（圖／北市府提供）

柯文哲提及，由於要解封需要讓餐廳有時間準備，所以不是一下子無條件開放，因此先對外公布餐廳解封標準，以及解封要如何執行。每週五會統計上週確診數字，每天平均少於10例、不明感染少於2，並且於當天對外宣布的話，最快下週二就可以開始開放內用，至少讓餐廳有週六、週日、週一共3天時間準備，但若有任何風吹草動，也可能臨時決定關閉。

中央流行疫情指揮中心29日公布，國內新增16例本土確診，個案分佈以新北市7例最多，其次為台北市5例，另確診個案中無新增死亡。

台北市政府29日下午3時15分召開防疫記者會，市長柯文哲對戶外餐飲內用何時解封、及昨自爆民進黨有人打完2劑疫苗仍叫他人打國產、遠見雜誌民調與《外交家》分析、桌球選手鄭怡靜被爆遭台南市府剝奪資源才轉籍至北市、中央配發疫苗數量不足等議題做出回應。

▼北市宣布可望在下週二開放餐廳內用，但同桌仍需採隔板及梅花座。（圖／記者李毓康攝，下同）