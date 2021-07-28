大陸「吸入式」疫苗面世！　《刺胳針》揭關鍵研究數據

▲霧化吸入式新冠疫苗。（圖／翻攝自環球網）

記者鄭思楠／綜合報導

國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）26日發表研究數據，表明由中國工程院士、有首席生化武器防禦專家之稱的陳薇團隊研製的霧化吸入式新冠疫苗，僅需使用五分之一劑肌肉注射用的劑量便可生效，且肌肉注射後採用霧化吸入加強免疫可產生高水平中和抗體。

研究數據顯示，霧化吸入用腺病毒載體重組新冠疫苗具有良好的耐受性、安全性好，且無肌肉注射局部不良反應。霧化吸入只需要使用五分之一劑肌肉注射用的劑量，細胞免疫反應水平就可以與1劑肌肉注射相當。另外，在第一劑肌肉注射後的28天採用霧化吸入加強免疫可產生高水平中和抗體。

▲中國工程院士、有首席生化武器防禦專家之稱的陳薇團隊研製。（圖／翻攝自環球網）

據了解，接種霧化吸入式新冠疫苗後，可以形成黏膜免疫、細胞免疫和體液免疫的三重保護，可以更加安全、便捷地在病毒入侵位置預防感染和阻斷傳播。而與肌肉注射式疫苗相比，可顯著提高已接種疫苗人群的多重免疫效果，抵禦新冠病毒的變異，適用於大規模人群推廣使用。

軍事科學院軍事醫學研究院研究員侯利華表示，霧化吸入式新冠疫苗不需要注射，那手臂的疼痛、腫脹等不良反應便不會出現，可以提高民眾接種疫苗的意願；霧化吸入式新冠疫苗接種劑量很低，相當於大幅度提高了疫苗的產量；霧化吸入式新冠疫苗不需要注射器，可有效解決銳器的醫療廢物處理等問題。

據悉，霧化吸入式新冠疫苗臨床試驗於2020年9月在武漢開展，由軍事醫學研究院與武漢大學中南醫院共同主持研究。目前，正在推進二期臨床試驗，申請該緊急使用。