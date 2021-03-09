鍾南山團隊研發「陸製mRNA疫苗」　保存條件優於海外疫苗

▲鍾南山已投入新疫苗研發。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠疫苗成大陸兩會熱詞。中國工程院院士鍾南山和軍事科學院研究員陳薇的團隊，據陸媒報導已分別部署新型疫苗的研發工作。前者將改善mRNA疫苗的保存條件，後者則與納米技術合作。陳薇7日在北京建議，建立核心技術團隊「白名單」、建設特需疫苗國家技術創新中心，助力國家生物安全和社會穩定。

據《科技日報》報導，陳薇在政協大會發言時指出，只有把關鍵核心技術掌握在自己手中，才能從根本上保障經濟社會發展、國家長治久安和人民生命健康。

為此，她提出4點建議，建立國家重大安全科技攻關「白名單」制度，推動科研力量優化配置和資源共享；建設特需疫苗國家技術創新中心；梳理「卡脖子」技術和「長板」技術；開展跨軍地、跨領域、跨學科協同創新和開放合作。陳薇還建議，持續開展新冠疫情防控科研攻關及營造潛心基礎研究的良好科研生態。

目前，中國已有17款新冠疫苗進入臨牀試驗階段，其中4款獲批附條件上市。此次與陳薇合作的單位是中國國家納米中心。國家納米中心主任趙宇亮表示，這項合作將以納米顆粒作為疫苗載體，相關合作去年已經開始，目前正有序推進。他還稱，合作將提高藥物的效率及減少副作用。

鍾南山的團隊則投入mRNA疫苗的研發。據悉，目前國際現有的mRNA疫苗須在攝氏零下70度，或零下20度的低溫才可保存。鍾南山領銜研發的mRNA疫苗，在攝氏2至8度的環境下保存半年「仍然有效」。該研發也被納入中國第四批科技部COVID-19重點研發計畫。