《刺胳針》：3至17歲接種新冠疫苗劑量可與成人一樣

▲大陸科興疫苗。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

國際醫學期刊《刺胳針-感染病學》今（29）日發表，全球首個關於3至17歲人群接種新冠滅活疫苗的臨床安全性和免疫原性數據，其使用的劑量疫苗與目前成人接種劑量一致。

據《澎湃新聞》報導，上述研究的作者是北京科興中維總經理高強等人，論文發表的題目為《滅活新冠疫苗克爾來福在健康兒童和青少年中的安全性、耐受性和免疫原性：一項隨機、雙盲、對照的Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗》。

此次研究結果顯示，支持3至17歲兒童及青少年將使用3µg（0.5ml）劑量的新冠疫苗進行接種，這與目前成人接種科興新冠滅活疫苗的劑量一致。

研究結果顯示，按照相同的免疫程序接種2劑中劑量疫苗，兒童和青少年的免疫應答優於在18-59歲成人和60歲及以上老年人，這為北京科興中維公司研制的新冠滅活疫苗克爾來福在兒童及青少年中進一步的研究和免疫接種策略提供了數據支持。

目前，大陸已批准國藥中生北京所和北京科興中維公司研製的滅活新冠疫苗在3-17歲年齡組人群中的緊急使用。據悉，該研究是在河北省贊皇縣3至17歲健康兒童和青少年中開展的一項臨床試驗，報告顯示，去年10月31日至12月2日期間，72名受試者被納入Ⅰ期臨床研究；去年12月12日至12月30日期間，480名受試者被納入Ⅱ期臨床研究。

不過，研究也強調，將對受試者進行至少1年的追訪，但目前長期的安全性和免疫應答數據尚未獲得。最後，由於這項研究的受試者人數較少，不能得出強有力的統計學結論，因此對結果的解釋應持謹慎態度。