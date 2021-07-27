疫情衝擊觀光教育產業　南投縣首創線上共學邀官民單位參加

▲南投縣首創輔導觀光產業建置線上課程，圖為妮娜巧克力夢想城堡。（圖／翻攝「南投縣戶外教育資源網」）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情於今年5月轉趨嚴重，許多營業場域在進入三級警戒管制後暫時關閉，學校改採線上課程；南投縣政府為協助業者突破困境，推出全國首創線上共學，並於7月20日正式上線至南投縣戶外教育資源網，包括妮娜巧克力夢想城堡、車籠埔斷層保存園區等民間和官方單位都共襄盛舉，在線上為學童提供豐富有趣的觀光教育資源。

南投縣府指出，作為觀光大縣，為爭取龐大的戶外教育商機，自108年起由教育處以及觀光處共同合作，邀請觀光、農業、觀光工廠等業者召開工作坊，並邀請專家現勘輔導，依據12年課綱發展戶外教育課程教案；經過縣府嚴謹審查，將審查通過的教案內容，建置南投戶外教育資源網推廣。

▲車籠埔斷層保存園區也參加南投縣觀光產業線上課程。（圖／翻攝「南投縣戶外教育資源網」）

目前疫情管制期間，場所有室內以及室外人數管制，旅遊人數大幅減少，許多觀光景點均調整營業時間或暫時停業；縣府經與產業界商討如何在兼顧防疫要求下持續推廣教學教案，並維持業者生計，最終決定比照目前5、6月間各級學校的線上教育模式，推出線上戶外教育課程。

縣府表示，課程辦理方式為業者基於審查通過的課程教案，提供預錄影片，再由縣府於南投縣戶外教育資源網建置「線上教學」專區，供學童參與線上教學；目前有妮娜巧克力夢想城堡、和菓森林紅茶莊園、逸和園檸檬宿、集元果觀光工廠、廣興紙寮、車籠埔斷層保存園區、本草自然以及豐年農場上傳影片，學童可以先購買材料包後，在家觀看影片進行線上戶外教育，體驗手做巧克力、清潔劑、洗手液甚至種香菇等，內容豐富又有趣，上線後受到學童家長的喜愛。

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