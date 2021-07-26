停業72天復業　萬華5夜市防疫升級微解封

記者潘姿吟／台北報導

今年5月中旬，本土疫情大爆發，病毒加上破口說，使得北市萬華區被嚴重污名化，位於群聚熱區周邊的艋舺夜市、梧州街、廣州街、華西街及西昌街等5夜市，以及週邊市集，皆為了防疫，自5月13日、15日起陸續自主停業至今，相隔72天，今晚萬華地區5大夜市將率先微解封，迎接消費者。

這次疫情讓萬華傷得很重，卻也催化出萬華的韌性與潛能。中央流行疫情指揮中心今（26日）表示，明天7月27日起調降國內疫情警戒標準至第二級，雖然雙北還得再等等，仍維持僅限餐飲外帶，不能內用更禁止試吃，但萬華攤商仍喜迎撥雲見日的第一步。

華西街梅干扣肉飯攤商陳小姐開心受訪表示，「終於可以開放了，很高興！已經2個多月沒營業了，希望民眾可以多支持。」市場的出入口已經設置噴霧消毒門，讓民眾可以安心購買。

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另一位攤商王先生則較為保守，他認為，雖然心裡的忐忑不安較為平靜，但萬華畢竟是重災區又污名化嚴重，消費信心可能沒有這麼快回溫。

▲▼萬華華西街攤商已經2個多月沒營業了，聽到降級很高興，希望民眾可以多支持，現場會做足防疫措施，民眾可以安心放心購買。（圖／記者姜國輝攝）

自5月15日雙北市防疫警戒升三級以來，萬華區在5月16日～22日間的確診人數曾高達577人，創下確診人數最多的一周。本月疫情趨於緩和，上周萬華區的確診人數已降至個位數並持續至今。

這幾天，萬華地區的夜市早市都已經開始洗刷、清消，但對於微解封，業者坦言，雖然憂喜參半，還是希望以做足防疫措施的態度，讓消費者放心，一起挺萬華。

至於對疫情仍有疑慮的民眾，萬華地區夜市的部分業者也串連，加入艋舺夜市外送到家外送服務，讓人多攤一起點只要負擔20元，讓人線上訂餐，以行動支持攤商。