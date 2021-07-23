交通旅遊鬆綁！可「戴口罩」衝海邊玩　持電子票可搭台鐵對號車

▲降級後可至海邊遊玩。（圖／記者林韋辰攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部公佈防疫警戒降為第二級厚的管理措施，鬆綁限制包括開放國家風景區海邊及沙灘等水域遊憩活動、旅行團人數可達50人、遊覽車可坐20人、可持電子票證搭乘台鐵對號列車等。

交通部表示，配合指揮中心降級防疫警戒，將鬆綁部分規定。觀光遊樂業部分，容留量放寬至50％，入園時間恢復正常營業時間，可全程戴口罩的設施可開放，換言之，水域遊樂設施仍禁止使用。餐飲內用則依照地方政府規定，戶外通風處可規劃戶外用餐區。

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國家風景區部份，可戴口罩情況下，開放據點內海邊、沙灘、水域遊憩活動，但禁止游泳，另也可規劃開放戶外用餐區，停車場停車數放寬至50％，露營場容留量也改為50％。

旅遊業部分，旅行團組團人數放寬至50人以下，搭乘交通工具須採梅花座，遊覽車每輛只能搭20人，車內不得用餐，麥克風僅有隨團人員可用，不可提供旅客唱歌。旅宿業餐廳內用則依照地方政府規定辦理。

國道服務區與快速公路休息站持續實施總量管制，以每人3.5平方公尺計算容留人數，餐飲內用依照地方政府規定辦理。駕訓班總量管制以駕訓班核定面積除以44平方公尺，室外不可超過100人，學科採取視訊或實體教學，術科教學放寬為一對二教學，另開放飲食，但須有梅花座、隔板。

台鐵、高鐵車站非付費區域開放內用，但仍依照地方政府規定辦理。另開放旅客以電子票證搭乘台鐵對號列車，但太魯閣、普悠瑪、觀光列車、團體列車除外。雙鐵列車上與車站內仍禁止飲食，限制對號列車發售座位數以7成為上限，不可販售站票。

▲交通部鬆綁防疫規定。（圖／交通部）