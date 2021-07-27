萬華拚重生｜百年老店有SARS經驗　超前部署拚外送回補2成業績

記者潘姿吟／專題報導

「我們萬華，早就污名很久了！」陳輿安是兩喜號第四代，接受三級警戒降級後的第一個採訪，顯得特別謹慎，時間差不多了，他準備兩喜號創立至今的歷史照片，一張張訴說著曾祖父、爺爺、父親在萬華的足跡，儘管與梳著油頭、穿著時尚的他有點違和。

他笑臉盈盈地說著家族的驕傲，但一聽說要拍照與錄影，馬上嚴肅起身回辦公室，套上一件正式白襯衫，並加上招牌的紅圍兜，深呼吸、走進攝影棚燈前，攝影師喊：「5、4、3、2，開始！」。

萬華已經被污名了半世紀 也受SARS重創營收掉2成

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和性產業沾上邊的地方總免不了污名。萬華，從老江湖的風花雪月到現今的街友寄居、性工作者出入，「哪一次不污名？萬華已經被污名了半世紀！」陳輿安說，這次更嚴重，直接被扣上了破口的大帽子。

是萬華人的錯嗎？

▲▼兩喜號第四代陳輿安，去年落實防疫並啟動外送平台合作機制，佈局了一年。（圖／記者李毓康攝）

2003年的SARS，萬華也是重災區，兩喜號總店就在仁濟醫院旁邊，爆發的時候整個萬華區像死城一樣，廣州街夜市只有兩喜號還開著。

當時風聲鶴唳，他們仍堅持做生意，賺多賺少至少賺員工的薪水，剛好當時準備開西園分店，順勢做門市人員調動，靠近醫院的總店先不營業，西園店則排人輪班，把風險分散。

老店第四代接班就遇到新冠肺炎 第一時間停業自主管理

今年這一波疫情，比SARS更嚴重。

5月13日下午兩點，他在指揮中心公布萬華爆發兩例確診案例時，已經嗅到不對勁，「大部分人還覺得只是零星案例，但我們有過去的SARS經驗，覺得這件事非同小可！後續的爆炸會非常厲害！物資一定有問題！電話會一直進來！」所有可以想像的混亂，已在他的腦海中奔馳。

▲▼1921年的龍山寺還沒有圍牆，18歲的陳兩喜就挑著扁擔，叫賣魷魚焿，從早食到宵夜。1960年代，市府在龍山寺前空地搭棚、集中攤商，當地人稱「露店」（舊龍山商場）。二代陳清水將攤位移進商場，為感念第一代命名「兩喜號」。

（圖／記者潘姿吟翻攝）

「當時我人在外錄影，當下覺得不對勁，馬上趕回店裡調度！」第一個決策是打烊、停業，讓同仁回家做自主管理，接下來怎麼辦？先看一下風向再做決定。

他沒想到，隔天確診人數20、30例，再隔一天100多例。這一次，一休息就是一個半月，營收只剩不到1/3。

超前部署 老員工訓練有素可應付外送訂單

事實上，早在去年3月爆發疫情時，因國際觀光客驟減，影響兩喜號2成業績。

當時，陳輿安做對了幾件事；首先，啟動員工全程戴口罩、手套、座位區立隔板、酒精消毒政策，「必須把這些當日常！」他面露驕傲說：「也因為早已做足全套防疫措施，才能在自主停業兩周後，收到每個員工都沒事的回報！」同時，也開始大規模與外送平台合作，主要目的是在有餘裕的時候練兵。

問陳輿安，這算不算超前部署，如今是水到渠成？他忍不住嘴角失守，自豪說：「很多人會看得很消極，還在等政府下指令！但我覺得，等決策會來不及，疫情期間總要做些嘗試。」這很不容易，畢竟對年紀半百至6旬的對阿姨們而言，難免會被訂單轟差造成手忙腳亂，也會因為老花而錯誤百出。

▲▼兩喜號從一年前開始超前部署，與各大外送平台合作，今年再推出兩喜點，外送單絡繹不絕。（圖／記者李毓康攝）

經過一年的累積，從店內防疫到應付外送單，兩喜號員工已經訓練有素，外送單絡繹不絕。

相較於其他老店被迫轉型外送，兩喜號在有餘力的時候主動前進。這波疫情下的停業期間，他再把強度堆疊，籌備40天推出自家專屬的點餐系統「兩喜點」，目前正上架測試中。

陳輿安說：「疫情之後改變了很多消費習慣，不能再像以前就是我們等客人來。」他這麼想，接下來如果把少的那2成追回來，以後就是多賺的。

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