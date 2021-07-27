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台南旅宿業、餐飲業安心標章送件26件　觀旅局長：已發出8件

▲台南市觀旅局長郭貞慧指出，安心標章之申請，截至現在已經有26家成功送件，市府已經發了8家業者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀旅局長郭貞慧指出，安心標章之申請，截至現在已經有26家成功送件，市府已經發了8家業者。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為讓消費者對旅宿業、餐飲業品質有信心，台南市力推安心標章，台南市長黃偉哲指出，安心標章是一個旅宿業自我對旅宿品質及餐廳業對餐飲品質有符合防疫規定的自我要求，要符合這個自我要求，又表達意願希望能申請到標章，市府才會核發，並不是「免死金牌」。

黃偉哲進一步說明指出，安心標章不是免死金牌，就算是以前的五星級旅館，如果拿到標章之後，就拆掉或是不符合五星級旅館的標準，還是會被撤銷那個標章的，米其林餐廳拿到米其林認證之後，如果菜色、菜式，甚至於主廚他的服務如果不符合米其林的規定的話，還是會被撤銷米其林認證的，所以安心標章等於說業者給消費者一個莊嚴的承諾，那市府來加以認證，那如果拿到標章之後，很多行為、很多設備、很多服務客人的方式不符合標章的規範，還是會被撤銷的，而且不僅被撤銷而已，像該違反傳染病防治法、違反COVID-19特別條例的，還是該罰就要去處罰，所以說不但會有撤銷標章的可能，那也有被裁罰的可能。

觀旅局長郭貞慧指出，針對這個安心標章的申請，很感謝我們在20日由三大公協會的理事長，做了一個簽署跟支持的發表，希望能夠啟動公私協力一起來防疫的計畫，誠如黃偉哲市長的說明，標章其實是我們在當下業者過來申請，我們給予安心防疫的認證，但是如果我們給予標章之後，業者在作為上面跟我們原始申請的資料有出入的話，那其實還是會被撤銷這個標章。

觀旅局長郭貞慧說，目前其實詢問非常地踴躍，截至現在已經有26家成功送件，市府26日已經發了8家業者，那陸陸續續我們也會根據業者送件的狀況，再來做一個審查跟審核，如果資料都沒有問題，那市府就會來核發安心標章認證。觀旅局第一波推動的對象是旅宿業附屬餐廳，之後會陸續再推出安心旅宿等防疫安心標章

觀旅局長郭貞慧表示，也很感謝民間企業以及民眾，很支持台南市政府的一些防疫計畫，市府會繼續來推廣這樣的一個安心認證的推動，讓民眾來到台南會有一個安心的旅遊環境，那市民朋友們也可以跟著一起來把防疫做好。

黃偉哲市長強調，再重申一遍，這個安心旅宿還有安心餐廳標章，不是有這個標章才能營業，沒有這個標章還是可以營業，只是安心標章就是自己對消費者加一層的承諾，這個就像是你考上駕照，許可你可以開車，但是考上駕照有時候還是違規，違規還是要處罰，那最重還是要吊銷駕照的，安心標章不是你可以營業的唯一的認證，沒有安心標章還是可以營業，只是客人怎麼樣看待，願不願意進去消費，這個部分是在於客人的選擇。

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