重視台南公共安全　消防局第五大隊長率隊高層大樓安檢

▲台南市消防局第五大隊大隊長邱淵明，在疫情降級後，親自率隊前往永康區某高層建築物集合住宅，執行消防安全查察勤務，保障市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

先前疫情嚴峻，台南市消防局為全心投入抗疫，保障同仁安全，將消防安檢勤務暫停約2個月之久，疫情27日疫情警戒降為2級後，消防局第五大隊大隊長邱淵明，鑑於逢彰化市發生高樓火警造成傷亡，邱大隊長在疫情降級後，親自率隊前往永康區某高層建築物集合住宅，執行消防安全查察勤務。

永康區大樓林立，第五大隊選定該大樓為大樓建築群，自地下3層、達地上18層且戶數高達582戶，為永康區內極為大型的集合式住宅建築，在消防安全檢查及搶救上具有一定之難度，檢查項目為室內消防栓設備、泡沫滅火設備、自動撒水設備、緊急廣播、排煙設備等。

第五大隊大隊長邱淵明目前是消防局大隊長中，少數具有專技高考消防設備師的人員之一，透過以實地實務的講解檢查要領，提升安檢小組的能力，更為市民居住安全把關。

消防局第五大隊大隊長邱淵明表示，秉持提升並落實消防安全檢查正確性的初衷，第五大隊除了規劃大樓等相關場所落實消防搶救演練外，透過場所消防安全檢查，更是確保該場所消防設備的安全使用率，大幅提升住戶住的安全品質，也督促消防公司要落實消防安全檢修申報工作，避免不肖消防公司收取檢修費用後，卻混水摸魚未落實檢修。

消防局局長李明峯表示，在後疫情的時代下，消防局人員除要持續的與疫情對抗外，要如何強化與落實包含救災、救護、訓練及執行消防安全檢查等消防勤務，也是目前的一大課題之一，為增進消防安全檢查效能，消防局將持續推動消防安檢的專業化與專責化，以保障市民的生命財產安全，落實市長「安全大台南」的期勉。

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