防疫警戒降級首日　黃偉哲：動員市府相關單位進行防疫稽查

▲防疫警戒降二級首日，台南市長黃偉哲表示，會請市府相關局處人員前往進行防疫稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫警戒降級首日，台南市長黃偉哲指出，會請衛生局、警察局及相關局處人員，去配合了解一下店家配合的狀況，那如果有違法，再開單移送衛生局裁罰，如果民間防疫還需要改善的，也請市民朋友，拍攝影片檢舉。

黃偉哲指出，市民朋友前往這些店家消費即發現沒有防疫配合的，請用影片來告訴我們，因為照片很難辨識，到底是去年前的照片還是前年的照片，你說看到人家沒戴口罩，可能去年沒戴口罩，或是去年解封後沒戴口罩，還是前年根本沒有疫情沒有戴口罩，還是必須要有一個影片來確認證實是7月27日解封後的違規行為。

對於民眾關心居家保母是否會安排造冊注射疫苗？黃偉哲指出，這個牽涉到中央的規定跟我們地方實質的需要，這個部分也牽涉到滿多的居家保母人口，居家保母的單純度在於只固定接觸幾個孩童，但是其的複雜度在於他跟孩童是近距離接觸用抱的，這也不能夠說保母跟嬰兒保持社交距離，所以這個部分也有需求。衛生局長許以霖指出，其實每個人都有接種疫苗的必要，那在優先順序上就看疫苗的狀況如何，如果在疫苗有調整順序的空間的時候，市府也會來研擬。黃偉哲說盡力來跟中央反映。

對於民眾反應，已在5月18日注射Az第一劑，到現在剛好滿10周，但網路上並沒有開放第二劑的預約，請問未來中央會如何規劃？是不是要等到12周才能重新預約？衛生局長許以霖指出，民眾第二劑也是要上網預約，那如果現在來不及，沒關係趕快現在上網，現在趕快上1922的平台，現在趕快去預約第二劑，因為你的順序是很優先，如果真的已經時間到了，就可以優先施打，其實拜託大家第一劑第二劑都要預約，這樣台南市政府才拿得到疫苗注射。

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