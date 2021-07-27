柯文哲：清零「破功機會大」　憂5萬名非法移工「流行偷渡」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布，新增16例本土確診，其中以桃園市6例最多，其次為台北市5例，另確診個案中新增1例死亡。台北市政府27日下午3時15分召開防疫記者會，關於降級部分，台北市長柯文哲表示，自己目前以「維持現狀」為主，因為台灣內部有超過5萬名非法移工，加上「偷渡滿流行的」，若選擇清零「破功機會太大」。

台北市政府27日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對AIT油漆工與兒子「約翰紅茶」內湖門市工讀生確診案、健身房屢爆確診者足跡、捷克贈台灣3萬劑疫苗、外交部被爆發文給9個友邦大使館，表達捐國產疫苗意願等議題做回應。

針對27日為降級首日，有無考慮餐飲業解封？柯文哲指出，就醫學來講，群聚吃飯要擺在最後才開放，這個問題他想了很久，自己有2個決定，一是回到5月15日以前，純粹靠邊境管制讓內部相當乾淨、大家不用戴口罩生活；二是維持現狀，雖有幾例感染，但仍有管制且慢慢放寬，把清零當追求目標。

柯文哲說，北市討論很久以後，目前仍傾向方案2「維持現狀」，每天仍有1至2例不明感染源、10例以下確診，理由是台灣26日查到多名外籍移工偷渡來台，結果驗出有確診個案，所以不要以為機場管住就好，「一個偷渡不注意就毀了！」

柯文哲認為，全球用完全清零當戰略目標的案例為紐西蘭，但台灣內部有超過5萬名沒身分證的外籍非法移工，加上「偷渡好像滿流行的！」在此狀況下選擇清零，「破功的機會太大了。」也許採用戰略2維持目前狀況，每天有少數感染源並控制住，檢查ICU、專責有無空床等，此狀態下一步步放寬。若要追求0確診，目前台灣已經維持2個半月，再撐下去大概有600萬個內需服務業會撐不下去，所以要以整個國家社會基準來思考。

柯文哲舉日本為例，日本總共4次緊急事態宣言，每次解封後確診數就上升，坦白說今天看到台北市車流量上升，「我心裡還是毛毛的！」因為誠實講，「北市府有把握比日本政府厲害嗎？」不敢說一定比較差，但不敢說是否比日本厲害，因此連日本都做不到的話，他才主張逐步放寬。

指揮中心表示，新增16例本土病例，其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為11例男性、5例女性，年齡介於30多歲至60多歲，發病日介於7月14日至7月26日。個案分布以桃園市6例為多，其次為台北市5例、新北市4例、新竹縣1例；其中11例為已知感染源、4例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，新增1例死亡個案（案8354），為70多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史，5月28日出現呼吸困難等症狀，5月29日就醫採檢並收治住院，5月31日確診，7月24日死亡。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）