南投山區心血管病婦施打疫苗後暈倒　警消及時接駁送醫保命

▲仁愛鄉山區婦人接種疫苗後身體不適，警消合力接駁送醫。（圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投仁愛鄉山區一名有心血管疾病的居民曾姓婦人，日前接種新冠肺炎疫苗後，晚間突在家中暈倒，警方獲報後，先奮力將身型略胖的曾婦扶上巡邏車，火速送往霧社方向，同時通報消防隊，在投89線成功接駁，最後轉送埔基醫院及時避免併發中風，保住一命。

仁愛警分局指出，紅香派出所於24日晚間8時30分許，接獲發祥村仁盛路15號林姓男子電話報案，指其妻曾姓婦人疑因接種新冠疫苗後身體不適，在家中暈倒，請警方協助叫救護車送醫。

▲▼仁愛鄉山區婦人接種疫苗後身體不適，警消合力接駁送醫。（圖／翻攝「南投縣政府警察局仁愛分局」臉書粉專）

紅香派出所長陳松寬、副所長陳建閔立刻前往現場，發現曾婦已全身癱軟、意識模糊，倒臥在地上，立即通報119派遣救護車前來；有鑑於該戶位在巷道內，救護車不易進入，且曾姓婦人體型較胖，2警和家屬經過一番折騰才將曾婦合力攙扶出巷口，並為爭取時間而徵得林男同意，將曾婦攙扶上巡邏車，往霧社方向急駛。

警方指出，救護車及巡邏車於家屬報案後1小時的晚間9時30分，在投89線36.7公里處會合，順利將曾婦交予救護車載往霧社醫療急救站，再轉送埔里榮民醫院治療；醫師診斷，曾婦患有心血管方面痼疾，所幸適時送醫，若再延遲恐有中風之虞，家屬獲訊後感謝警消幫忙，特別是陳松寬、副所長陳建閔當機立斷的決定。

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