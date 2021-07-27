防疫警戒降級適度解封　奧萬大訂房量放寬、自然步道重啟

▲奧萬大松濤亭。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心宣布今日起調整COVID-19疫情二級警戒，林務局南投林區管理表示，轄下育樂場域包含奧萬大國家森林遊樂區及部分自然步道，將依據防疫指引落實防疫措施並適度解封，如訂房量由5成放寬至8成，餐廳開放內用，自然步道除鯉魚潭步道外都正常開放。

南投林管處指出，奧萬大國家森林遊樂區入園人數仍以800人為上限，超過時將採1進1出制，售票處落實簡訊實聯制及量測額溫，入園者需全程配戴口罩，避免戶外100人、室內50人以上群聚，加強宣導維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離，園區遊客中心展示室、多媒體視聽室及生態教室因空間較小，不易維持遊客間距，防疫考量下仍暫不開放。

▲奧萬大吊橋。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處各據點備有酒精自動噴灑器，公廁提供洗手乳，搭配防疫告示請遊客加強手部清潔，鼓勵遊客多使用電子門票、行動支付等不需要直接接觸的方式購票入園；住宿部分，可訂房量由原先5成調整至8成，園區楓紅餐廳僅提供個人套餐或盒餐，不提供合菜服務，用餐不併桌、安排梅花座、提供防疫隔板，拉開與鄰桌用餐遊客之距離，並鼓勵遊客外帶。

此外，能高越嶺國家步道西段10K處現有長約2百公尺之大崩塌且持續落石，開放時間將另行公告；天池山莊因無法落實維持安全社交距離，仍暫緩開放，區域步道部分，除了鯉魚潭步道因道路坍方及聯外道路修繕工程影響仍無法開放，其他自然步道均正常開放，前往步道旅遊的民眾同樣須保持社交距離、全程配戴口罩、避免群聚。

▲奧萬大楓林區。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處表示，各場域開放情形與人流管制上限，將視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊即時滾動式調整，遊客可至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）確認場域開放情形與人流管制上限，奧萬大國家森林遊樂區旅遊與住宿訊息可參考奧萬大訂房網站(https://awdonline.forest.gov.tw/room/)或臉書粉絲頁「奧萬大情報站」查詢。



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