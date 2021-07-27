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社會 社會焦點 保障人權

直擊／桃園龜山購物中心餐廳人數↑　隔壁林口人曝真實感受

記者黃宥寧／桃園報導

全台27日降為二級警戒，《ETtoday新聞雲》記者晚餐時段直擊環球桃園A8！來到聚集連鎖的餐廳區，發現內用民眾屈指可數，還有一家四口內用被分配到大桌，座位用隔板隔開。一位從台北內湖過來的民眾受訪時說「內用還是覺得有點怕怕的」。對此，緊鄰桃園龜山的林口民眾都低調表示「過來看看而已，還是會外帶」。

▲▼桃園龜山環球A8。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼桃園龜山環球A8。（圖／記者黃宥寧攝）

《ETtoday新聞雲》記者約晚間6點直擊龜山環球購物中心，地下停車場比三級警戒時多出許多。進入購物中心前，室外顯示的看板進場人數來到1534人。上二樓餐廳內已有零星民眾低頭用餐，餐廳內用也都有符合梅花座、設置食物隔板。

▼桃園市環球購物中心地下停車場。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼桃園環球停車場。（圖／記者黃宥寧攝）

從新北蘆洲搭機捷的民眾受訪時無奈地說，「我和朋友午餐也在這內用（龜山環球），本來晚餐想去A9林口環球，後來才發現原來那裡屬於新北」。他指出，當時他與朋友到場才知道那邊屬於新北市，所以只好選擇坐機捷，過一站再到龜山環球享用內用晚餐。

▼桃園龜山環球購物中心，餐廳外已有民眾坐外面等待內用位置。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼桃園龜山環球A8。（圖／記者黃宥寧攝）

記者發現，有些內用較多的店家，為了控管內用人數，會於門口進行管制，當人數超過會請民眾在外面等，當內用客人離開才會安排下組客人進入用餐。

▼降級首日，民眾興奮到餐廳內用。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼桃園龜山環球A8。（圖／記者黃宥寧攝）

內用與外帶民眾各有想法！北市一對內湖情侶則向記者表示，只是來買一些日常用品，至於內用，他們笑說「還是會怕怕的」；另一位住新北市林口區的小姐則低調回應，「我就住隔壁（林口），但我還是會外帶！」

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