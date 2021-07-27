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降級首日逛夜市！台中逢甲、旱溪兩樣情　攤商備「3罩」應戰

記者鄧木卿、白珈陽、閔文昱／台中報導

即起全台「降級不解封」，除了雙北、宜蘭之外，全台餐廳都開放內用。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪台中逢甲商圈和旱溪夜市，發現逢甲商圈人流並不算多，不少店家排隊人數三三兩兩；旱溪夜市則出現不少人潮，攤商的防疫措施更是花招百出，備好「3罩」、體溫計，落實防疫作為。

▲▼降級首日，台中逢甲商圈人潮不多。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲降級首日，台中逢甲商圈人潮不多。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

全國27日降至二級警戒，適度開放餐飲業內用。台中逢甲商圈降級首日人潮少，內用隔板僅回流一至兩成，目測僅50、60人，也幾乎沒看見民眾在攤商內用。

▲▼降級首日，台中逢甲商圈人潮不多。（圖／記者鄧木卿翻攝）

另外，台中旱溪夜市下午5時開始營業，至晚間7時許目測人流約已有近千人，夜市走道寬闊，不會擁擠，幾乎所有小吃攤都有民眾內用，其中最受歡迎的是牛排攤，入座率約8成，其餘約2成，頗有差距。

旱溪夜市管委會表示，夜市有3個出入口，夜市會遵從經發局指示，進行實聯制及戴口罩、量額溫，也會要求攤商備好「3罩」，即面罩、口罩及隔罩，落實防疫作為；經觀察，台中民眾都很自律，即使他們沒有特別要求，逛夜市的客人都會自行拿出手機掃描qrcode，不太需要擔心有違規情事。夜市會定期派員巡邏及拿大聲公宣導防疫事項，場地人數上限為2000人，若超過就會進行人流管制。

▲727解封第一天，旱溪夜市出現人潮。（圖／白珈陽攝）

▲727解封第一天，旱溪夜市出現人潮。（圖／白珈陽攝，下同）

臭豆腐攤位老闆娘表示，開放餐廳內用這天的到來已期待很久，旱溪夜市停業已近三個月，大家快要沒飯吃了，今天夜市開幕約三小時，狀況還不錯，陸陸續續都有客人進來，大多還是選擇外帶，不過還是有部分客人會內用，而餐桌上都有擺放隔板，桌位也都會保持安全距離。

▲727解封第一天，旱溪夜市出現人潮。（圖／白珈陽攝）

▲727解封第一天，旱溪夜市出現人潮。（圖／白珈陽攝）

▲727解封第一天，旱溪夜市出現人潮。（圖／白珈陽攝）

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