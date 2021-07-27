大安溪新設水管橋施工　台中市大甲區、日南地區千戶8月4日停水

▲台中市大甲區幸福、太白里8月4日上午9時起將停水23小時。（圖／自來水公司第四區管理處提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中市大甲區、日南地區的民眾請提前儲水！為穩定供應苗栗地區自來水，自來水公司辦理「大安溪新設水管橋工程」，預計自8月4日上午9時至5日上午8時停水，共計23小時，停水區域包含大甲區幸福里、太白里（中山路二段延伸至黎明路以東、北堤東路與苗栗縣交界以西、山柑溪與苗栗縣交界以南、北堤東路以北），停水戶數約計1000戶。



台中市經濟發展局表示，自來水公司第四區管理處將通知停水區域的里長、地方民意代表、大用水戶及綜合醫院等，並規劃設置臨時供水站2處（北堤東路-收圓分道場台中廣玄宮前、及東明路-水頭福德祠公車站牌前）。



經發局提醒，市民於停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水；此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，管線末端或巷弄區域將延後2小時恢復供水，呼籲市民儘早儲水備用。

市府表示，已與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，市民於停水期間可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，另歡迎加入台水公司LINE官方帳號（https://line.me/ti/p/@586zvzut）即時接收停水通知。



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