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「護國神山群」過關了！寶二水庫成功解渴　一張圖秒懂蓄水量

▲鋒面神助攻！寶山、寶二水庫進帳525萬噸　期待下一波降雨。（圖／北水局提供）
▲寶二水庫5月間缺水最嚴重時幾乎見底，右圖為6月初一連多日降雨後，水位快速上升。（圖／北水局提供）

記者陳凱力／新竹報導

6月初梅雨季，一連多日的及時雨，讓全台多座水庫獲得舒緩，陸續解除限水措施，也讓原本憂愁無水可用的竹科半導體產業，鬆了一口氣，寶山水庫、寶二水庫蓄水率漸漸回升，分別來到58%、75%。

▲6月19日寶山、寶二水庫。（圖／翻攝台灣水庫即時水情）

▲6月19日寶山、寶二水庫即時水情。（圖／翻攝台灣水庫即時水情）

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5月間寶二水庫最低蓄水量一度跌至3.7%、116萬噸，竹科工業用水的節水總量管制更是提升到17%，首當其衝的就是竹科各晶片大廠，老天爺不下雨，科技廠也只能望天興嘆。

還好6月初的梅雨為各地水庫帶來好消息，「精準降雨」讓各大水庫進帳豐厚，寶山水庫蓄水量至今日已達58.5%、有效蓄水量294萬公噸，寶二水庫75.4%、有效蓄水量2374萬公噸。

不只寶山、寶二水庫，負責危急支援竹科用水的石門水庫，與支援石門水庫用水的翡翠水庫，蓄水量分別為53.6%、1億879萬噸與85.7%、2億8763萬噸，讓竹科在夏季前都能確保供水無虞。

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