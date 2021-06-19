「護國神山群」過關了！寶二水庫成功解渴　一張圖秒懂蓄水量



▲寶二水庫5月間缺水最嚴重時幾乎見底，右圖為6月初一連多日降雨後，水位快速上升。（圖／北水局提供）

記者陳凱力／新竹報導

6月初梅雨季，一連多日的及時雨，讓全台多座水庫獲得舒緩，陸續解除限水措施，也讓原本憂愁無水可用的竹科半導體產業，鬆了一口氣，寶山水庫、寶二水庫蓄水率漸漸回升，分別來到58%、75%。

▲6月19日寶山、寶二水庫即時水情。（圖／翻攝台灣水庫即時水情）

[廣告]請繼續往下閱讀...

5月間寶二水庫最低蓄水量一度跌至3.7%、116萬噸，竹科工業用水的節水總量管制更是提升到17%，首當其衝的就是竹科各晶片大廠，老天爺不下雨，科技廠也只能望天興嘆。

還好6月初的梅雨為各地水庫帶來好消息，「精準降雨」讓各大水庫進帳豐厚，寶山水庫蓄水量至今日已達58.5%、有效蓄水量294萬公噸，寶二水庫75.4%、有效蓄水量2374萬公噸。

不只寶山、寶二水庫，負責危急支援竹科用水的石門水庫，與支援石門水庫用水的翡翠水庫，蓄水量分別為53.6%、1億879萬噸與85.7%、2億8763萬噸，讓竹科在夏季前都能確保供水無虞。

►風量大、省電又方便「勳風冰晶移動式水冷氣」

►竹東97歲婦打AZ後2小時猝逝 檢追查死因緊急解剖結果出爐



►國軍新竹醫院院長幫打特權疫苗 200萬罰金遭爆恐「全民埋單」



►嗆警「那逛市場要罰嗎？」竹東11男女屁孩夜聚喝酒 最少噴66萬



►快訊／太可惡！人力仲介藏32移工「6確診2快篩陽性」 重罰百萬