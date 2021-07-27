失落古文明／三星堆罕見曝光！　90後科技考古「一根毛都不能掉」

記者任以芳／四川廣漢報導

今年，位於四川省廣漢市的三星堆遺址又有重大考古發現。這次發掘新發現6座「祭祀坑」出土文物超過500件，其中有獨特的金面具殘片、象牙還有絲綢。《ETtoday新聞雲》記者也難得受邀前往採訪，並且罕見進入科技考古艙，發現一半以上考古學家都是90後，每個人被嚴格要求穿防護衣，以懸空方式挖掘文物。接受訪問的三星堆3號考古挖掘坑坑長楊鎮表示，「現場連一根毛髮都不能掉，否則會嚴重影響文物保存。」

▲三星堆考古現場難得開放採訪。（圖／記者任以芳攝）

三星堆考古「罕見」開放

三星堆「沈睡三千年，一醒驚天下。」今年三月大陸官媒《央視》直播挖掘現場，引起轟動，如今這處神秘的重點考古遺址「罕見」對外開放。《ETtoday新聞雲》記者受邀前往採訪，才剛走進大門口看見告示牌提醒，「考古現場，閒人勿近。」通過安檢門後，佔地千坪考古現場讓人驚嘆。

▲三星堆「科技考古艙」，溫度、濕度恆溫 。（圖／記者任以芳攝）



走進考古大棚內一共搭建四個玻璃屋，名為「考古發掘艙」，罩住本次新發現的六個祭祀坑，全採「科技恆溫」裝置，溫度、濕度自動控制。

接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的三星堆3號考古挖掘坑坑長楊鎮表示，「考古科技艙溫度，大概不會超過20度，大約維持16、18度左右。」

▼三星堆「科技考古艙」部分全貌。（圖／記者任以芳攝）

▲考古員「懸空」挖古物 。（圖／記者任以芳攝）

現場考古專家全程穿防護服，有如空中飛人以「懸空」方式挖掘文物，細心地用小刷子慢慢掃去文物上塵土。據了解，通常只有專門去清理人員會趴著，以「非接觸方式」去清理。

楊鎮強調，「在考古艙裡面連一根毛髮都不能掉，擔心影響古文物保存，甚至破壞千年古老環境。」過去的田野考古都是露天工作，此次搭建現代化的考古發掘大棚，還專門建造恒溫恒濕的玻璃方艙來保護脆弱的出土文物。

▲三星堆遺址重啟新發現燒毀象牙，原因待研究。（圖／記者任以芳攝）

科技考古「揭秘」千年三星推

三星堆遺址重啟新發現的6個「祭祀坑」，已出土重要文物500多件，有金面具殘片、鳥型金飾片等沒見過的新型寶物。楊鎮介紹，除了3號坑象牙保存無整，4號坑有大量燒毀痕跡，目前聯繫專業溫度人員進行溫度、環境檢測。「另外，3、4號坑發現絲綢殘骸，這是重啟三星堆重大大收穫。」

針對發現絲綢的灰燼層進行分析，楊鎮進一步介紹，「也有可能有一部分是麻製品。」四川在漢代時蜀錦很發達，但過去成都平原並沒有早於3000多年前絲織、紡織品歷史記載。

楊鎮興奮的說，經過這一次發現幫助我們追溯到一個更早使用的傳統，紡織品、奢侈品使用時間又「往前」拉更早一段時間，當然我們也希望在絲綢發現文字一類的材料，但目前還沒發現。

▼2021年三星堆遺址重大發現 「金面具」。（圖／翻攝 紅星新聞）

▲考古員透過各類「黑科技」發掘文物細小證據 。（圖／記者任以芳攝）

記者這次也發現三星堆考古發掘運用「黑科技」設備，從田野考古發掘變成實驗室考古發掘。恆溫恆濕玻璃方艙內研究員，會把文物裝入保護袋編號保存，運用各類器材，像是電子顯微鏡、激光掃描和3D打印重建，不但能保護文物，還能發掘細微考古證據。

四川省文物考古研究院文保中心館員肖慶，專門負責肉眼無法細微觀察研究，比如分析檢測古代泥土成分。他說，「這次3號坑有一頂尊跪坐人像，手裡握有一些黃色泥土，和周圍紅土不同，肯定裡面有東西可以進一步探究。」

說到自己考古經歷，畢業於北京科技大學的肖慶，去年十月三星堆重啟挖掘後，他第一天就來工作，隨著越來越多奇特珍貴文物出土，以及考古科技艙曝光，讓三星堆再次爆紅。

肖慶說，「確實好多考古新人都想來工作。」他正好有位認識的學妹剛畢業，詢問意願後，對方「光速」答應立刻報到。

▲三星堆考古員有四分之三都是90後。（圖／記者任以芳攝）

90後「撐起」中華考古重擔

《ETtoday新聞雲》記者也觀察現場200多位考古家十分看清，打破以往外界對考古刻板印象，包括接受採訪3號考古挖掘坑坑長楊鎮也是90代表之一。

被發現自己年紀後，楊鎮也幽默表示，「現場有200多位工作人員，四分之三都是90後，但大家也30多歲不年輕了。」至於考古這份工作是冷門專業，確實要有奉獻精神。

▲90後三星堆3號考古挖掘坑坑長楊鎮。（圖／記者任以芳攝）

相較早期或其他露天考古現場，必須忍受各種季節等惡劣的環境因素。但隨著三星堆等文物爆紅，大陸科技考古設備提升，考古這份工作即使艱辛卻充滿未知神秘。加上中華五千年悠久歷史有太多古物尚待發掘，吸引不少大陸年輕學子主動考古行列，延續保護中華歷史悠遠長河。