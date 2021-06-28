全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

▲日本瀨戶內海附近出土的人類遺骸可能遭到大白鯊或虎鯊攻擊致命。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

考古學家在日本瀨戶內海地區發現一具來自三千年前的人骨，該具遺骸的手臂、腿部、胸部、前腹部都有明顯外傷，且全身共多達790處傷口，研究結果顯示，這些傷口全都是由鯊魚攻擊造成，這也是迄今為止，人類最早被鯊魚攻擊的直接證據。

綜合外媒報導，牛津大學科學與史前考古教授舒爾廷（Rick Schulting）和研究生懷特（J. Alyssa White），在京都大學檢查日本瀨戶內海附近出土的人類遺骸時，發現代號為「Tsukumo No. 24」的一名成年男性，研究團隊發現他身上有790處「深且呈鋸齒狀的傷口」，而從挖掘紀錄來看，左手、右腿消失，左腿則被放在身體上方。

讓研究團隊納悶的是，為何這位男性受了那麼多傷，卻被埋葬在津雲貝塚遺址的公墓中。透過排除法，團隊確定遺骸上的傷勢並非與人發生衝突導致，也不是遭到陸地上的掠食者或食腐動物捕食，最後團隊與美國佛羅里達鯊魚研究計畫名譽主任伯吉斯（George Burgess ）合作，推測男子生前很有可能遭到鯊魚攻擊。

研究結果顯示，該男子死於公元前1370年至1010年之間，距今約3000多年前，傷口的分佈表明男子在遭遇攻擊後還短暫存活了一段時間，左手可能是在防禦時失去，並推測該男子當時應該是和朋友在釣魚，卻不幸發生意外，命喪大海，而事件發生後，男子的遺體很快就被尋獲，並被安葬在公墓中。

根據齒痕特徵和分佈，攻擊男子的可能是大白鯊或虎鯊。研究員哈德森（Mark Hudson）指出，日本早在繩紋時代（約公元前1.2萬至前4世紀）就開始開發海洋資源，目前並不清楚「Tsukumo No. 24」是故意想捕獵鯊魚，還是鯊魚是被其他魚的血或餌吸引，無論如何，這次的發現不僅提供了全新的古代日本觀察視角，也是考古學家重建史前生活時罕見的戲劇性事件。