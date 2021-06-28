　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

▲▼日本瀨戶內海附近出土的人類遺骸可能遭到大白鯊或虎鯊攻擊致命。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲日本瀨戶內海附近出土的人類遺骸可能遭到大白鯊或虎鯊攻擊致命。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

考古學家在日本瀨戶內海地區發現一具來自三千年前的人骨，該具遺骸的手臂、腿部、胸部、前腹部都有明顯外傷，且全身共多達790處傷口，研究結果顯示，這些傷口全都是由鯊魚攻擊造成，這也是迄今為止，人類最早被鯊魚攻擊的直接證據。

綜合外媒報導，牛津大學科學與史前考古教授舒爾廷（Rick Schulting）和研究生懷特（J. Alyssa White），在京都大學檢查日本瀨戶內海附近出土的人類遺骸時，發現代號為「Tsukumo No. 24」的一名成年男性，研究團隊發現他身上有790處「深且呈鋸齒狀的傷口」，而從挖掘紀錄來看，左手、右腿消失，左腿則被放在身體上方。

讓研究團隊納悶的是，為何這位男性受了那麼多傷，卻被埋葬在津雲貝塚遺址的公墓中。透過排除法，團隊確定遺骸上的傷勢並非與人發生衝突導致，也不是遭到陸地上的掠食者或食腐動物捕食，最後團隊與美國佛羅里達鯊魚研究計畫名譽主任伯吉斯（George Burgess ）合作，推測男子生前很有可能遭到鯊魚攻擊。

研究結果顯示，該男子死於公元前1370年至1010年之間，距今約3000多年前，傷口的分佈表明男子在遭遇攻擊後還短暫存活了一段時間，左手可能是在防禦時失去，並推測該男子當時應該是和朋友在釣魚，卻不幸發生意外，命喪大海，而事件發生後，男子的遺體很快就被尋獲，並被安葬在公墓中。

根據齒痕特徵和分佈，攻擊男子的可能是大白鯊或虎鯊。研究員哈德森（Mark Hudson）指出，日本早在繩紋時代（約公元前1.2萬至前4世紀）就開始開發海洋資源，目前並不清楚「Tsukumo No. 24」是故意想捕獵鯊魚，還是鯊魚是被其他魚的血或餌吸引，無論如何，這次的發現不僅提供了全新的古代日本觀察視角，也是考古學家重建史前生活時罕見的戲劇性事件。

ET快訊
染Delta祖孫曾在關廟服務區上廁所　高公局證實回應
「價值5億車庫」震撼曝！驚見全球唯2神車　Joeman：價值
起底神秘確診男6天住7家摩鐵　鄭文燦只給「恐怖8個字」嚇壞人
快訊／雨彈夜襲！　3縣市雨下不停
議員爆：北市府有115例確診　市府緊急回應
快訊／屏東圍堵Delta再強化　2村商店再延長關閉1天
台灣「口交惡徒」登美國T霸廣告　小商人嗆：下一站大聯盟球場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

印度女徵婚網罵翻　嚴苛條件曝光：不打嗝放屁、帥氣多金小鮮肉

專家估印度死者近200萬人　官方低估造成Delta認知差距

裸男日光浴「慘被野鹿追」！不顧Delta病毒亂出門　下場悲劇了

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

染疫失去嗅覺　最新研究曝：需要1年才能自然恢復

全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

印度女徵婚網罵翻　嚴苛條件曝光：不打嗝放屁、帥氣多金小鮮肉

專家估印度死者近200萬人　官方低估造成Delta認知差距

裸男日光浴「慘被野鹿追」！不顧Delta病毒亂出門　下場悲劇了

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

染疫失去嗅覺　最新研究曝：需要1年才能自然恢復

全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

移工異鄉染疫隔離好沮喪　醫院貼心送生日蛋糕幫打氣

以為去公園玩！　柴犬打完針「絕望跌坐籃」垮臉逼問：為何騙我？

南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

「越南周子瑜」挺孕肚中越雙語喊話：不管說什麼語言，同心防疫

「得點圈之鬼」吳念庭發威　滿壘敲二壘安打帶2打點

22歲女衝警局告臉友妨害名譽　糗了！不知3天前詐欺遭通緝

欣嘉石油氣善盡企業責任　捐嘉榮近千份快篩試劑

酷航A321neo新機今首航！內裝曝光　未來可望飛台灣

真樓神！張學友15.6億賣房「海賺8倍」　靠租金就月入3600萬

招財首飾誰能抗拒　古幣金飾不到萬元入手

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

以為打完1劑疫苗免戴口罩　他3天內確診亡

高空中「掉出飛機」　跳傘客雙亡

邁阿密大樓倒塌　最新死亡數出爐

邁阿密大樓崩塌增至9死　律師曝事發前工程

印尼單日2.1萬確診破紀錄！

AZ藥廠：600萬劑疫苗7月交付東南亞國家

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

孟加拉硬封城阻Delta病毒擴散 民眾蜂擁逃離首都

莫斯科單日144人不治　創新高

英機密文件丟在公車站　內有黑海衝突線索

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

Delta強襲！　WHO籲接種完「繼續戴口罩」

20具人屍「幽靈船」漂上岸　漁民嚇傻

台美強韌供應鏈合作　《華爾街》秀台灣國旗

更多熱門

相關新聞

南韓首參與美澳聯合軍演　將派出1驅逐艦

南韓首參與美澳聯合軍演　將派出1驅逐艦

2年一度的美澳聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）將於7月中旬展開。除了美國與澳洲外，加拿大、日本、南韓、紐西蘭和英國也將加入演習。南韓軍事部門28日透露，南韓將派出一艘4400噸級的南韓型驅逐艦參加演習。

馬自達2化身超省油小車

馬自達2化身超省油小車

東奧棒球參賽國確定！台灣因疫情無緣

東奧棒球參賽國確定！台灣因疫情無緣

遭張顯耀批「疫苗乞丐」　謝長廷反列「4大罪狀」：AZ公司可提告

遭張顯耀批「疫苗乞丐」　謝長廷反列「4大罪狀」：AZ公司可提告

日本再提供我疫苗　國民黨團曝蔡英文寫照

日本再提供我疫苗　國民黨團曝蔡英文寫照

關鍵字：

大白鯊虎鯊日本人類遺骸瀨戶內海考古

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

打工族紓困1萬元今開放申請

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

快訊／那對夫妻報喜懷孕了！流產2年生回二胎

快訊／再增3死！今本土病例+60

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

超商限時2天「大杯美式、拿鐵買1送1」

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面