全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

▲日本瀨戶內海附近出土的人類遺骸可能遭到大白鯊或虎鯊攻擊致命。(圖/取自免費圖庫WUNDERSTOCK)

實習記者黃品臻/綜合報導

考古學家在日本瀨戶內海地區發現一具來自三千年前的人骨,該具遺骸的手臂、腿部、胸部、前腹部都有明顯外傷,且全身共多達790處傷口,研究結果顯示,這些傷口全都是由鯊魚攻擊造成,這也是迄今為止,人類最早被鯊魚攻擊的直接證據。

綜合外媒報導,牛津大學科學與史前考古教授舒爾廷(Rick Schulting)和研究生懷特(J. Alyssa White),在京都大學檢查日本瀨戶內海附近出土的人類遺骸時,發現代號為「Tsukumo No. 24」的一名成年男性,研究團隊發現他身上有790處「深且呈鋸齒狀的傷口」,而從挖掘紀錄來看,左手、右腿消失,左腿則被放在身體上方。

讓研究團隊納悶的是,為何這位男性受了那麼多傷,卻被埋葬在津雲貝塚遺址的公墓中。透過排除法,團隊確定遺骸上的傷勢並非與人發生衝突導致,也不是遭到陸地上的掠食者或食腐動物捕食,最後團隊與美國佛羅里達鯊魚研究計畫名譽主任伯吉斯(George Burgess )合作,推測男子生前很有可能遭到鯊魚攻擊。

研究結果顯示,該男子死於公元前1370年至1010年之間,距今約3000多年前,傷口的分佈表明男子在遭遇攻擊後還短暫存活了一段時間,左手可能是在防禦時失去,並推測該男子當時應該是和朋友在釣魚,卻不幸發生意外,命喪大海,而事件發生後,男子的遺體很快就被尋獲,並被安葬在公墓中。

根據齒痕特徵和分佈,攻擊男子的可能是大白鯊或虎鯊。研究員哈德森(Mark Hudson)指出,日本早在繩紋時代(約公元前1.2萬至前4世紀)就開始開發海洋資源,目前並不清楚「Tsukumo No. 24」是故意想捕獵鯊魚,還是鯊魚是被其他魚的血或餌吸引,無論如何,這次的發現不僅提供了全新的古代日本觀察視角,也是考古學家重建史前生活時罕見的戲劇性事件。

Researchers have discovered what they say is the earliest direct evidence of a shark attack on a human, with the sea creature inflicting some 790 injuries on a man 3,000 years ago. https://t.co/cr4jjm2Luq