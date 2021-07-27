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失落古文明／僅次於故宮、貓熊IP　三星堆文創冰棒日賣6千隻

 記者任以芳／四川廣漢報導

今年三月份，大陸首次直播三星堆重啟考古現場，沈睡千年的三星堆「超級IP」開始風靡。旅遊人潮直逼於北京故宮，品牌文創商品也跟著火紅。《ETtoday新聞雲》記者走訪三星堆博物館，人偶冰棒一天熱賣6千隻。另外，三星堆結合電商推出萌萌杯、盲盒，甚至推出女性彩妝。還有台生以三星堆為靈感設計的茶具組也獲獎，到底三星堆魅力何在？帶您來瞧瞧。

▲▼三星堆專題、三星堆文創 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼三星堆專題、三星堆文創 。（圖／記者任以芳攝）

▲三星堆文創商品 。（圖／記者任以芳攝）

七月酷暑，一大早三星堆才剛開園，遊客一波波來逛玩展館直奔文創紀念館。記者想看熱門商品區用「擠」方式來卡位。據了解，今年大陸清明節小長假首日，三星堆博物館遊客比2019年同期增長了383%（2020年疫情難以相比），遊客達到1.07萬人次，門票收入57.72萬元，成為新網紅景點。

三星堆出土文物，憑借國寶光環和創意營銷，至今產出近千件文創商品。基本款有鑰匙圈、信封、包包、Ｔ恤等產品。三星推甚至跨界賣冰品，《ETtoday新聞雲》記者實際體驗吃三星堆人偶冰棒，一共有抹茶、巧克力、藍花楹三種口味，口感不甜清爽，一支15元（單位：人民幣同下，換算台幣65元。補貨現場秒殺清空，甚至有遊客跑來問記者團，「你們冰棒哪來的？我搶不到。」

▼三星堆冰棒上架「秒售」。（圖／記者任以芳攝）

▲▼三星堆專題、三星堆文創 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼三星堆專題、三星堆文創 。（圖／記者任以芳攝）

▲三星堆文創冰棒日賣6千多支   。（圖／記者任以芳攝）

針對文創發展情況，三星堆管委會產業發展部部長任韌介紹，剛好放暑假期間，光是七月上旬週末遊客量多達上萬人次，冰棒就賣出6千多支，實際轉化率高達60%左右。

任韌進一步介紹，三星堆文創也延伸結合潮玩，人偶盲盒大受歡迎，線上、線下銷量很驚人，預定款已經破上萬盒。先前以三星堆面容打造「萌萌杯」也是網路熱賣款，很多遊客入園先搶買，才能安心參觀。

▼三星堆文創推出彩妝、盲盒 。（圖／翻攝 三星堆博物館官網）

▲▼三星堆專題，文創推出彩妝、盲盒 。（圖／翻攝 三星堆博物館官網）

▲▼三星堆專題，文創推出彩妝、盲盒 。（圖／翻攝 三星堆博物館官網）

▲三星堆新推出「土味彩妝」 。（圖／翻攝 三星堆博物館官網）

三星堆甚至跨界女性市場，12日在線推出「土味彩妝」。由大陸新銳品牌原色波塔INSBAHA與四川廣漢三星堆博物館合作，推出了青銅造型系列彩妝，以大地色為主。包裝盒上結合「青銅縱目人面像」、「青銅神樹」（ 眼影盒花紋）、「金杖」（口紅）等文物，樣貌可愛。

三星堆魅力延燒兩岸學生創作，台商謝柏園借助四川省對台交流基地「成都濃園創客發展中心」，從2018年起舉辦以巴蜀文化為核心的兩岸文創大賽。其中，來自台灣學生設計的「茶具組」獲選，他的靈感也是源自神秘古老的三星堆。

▼台灣學生設計的三星堆茶具組。（圖／成都濃園提供）

▲▼三星堆專題 。（圖／記者任以芳攝、三星堆杯組成都濃園提供）

 ▲▼三星堆專題、三星堆文創 。（圖／記者任以芳攝）

▲古老的三星堆直逼故宮人氣 。（圖／記者任以芳攝）

談到未來發展規劃，三星堆博物館副館長朱亞蓉向《ETtoday新聞雲》記者表示，去年10月份舉行三星堆新館概念設計方案全球徵集活動，未來經過評選概念設計方案確定以後，將加快速度按照世界一流水平來打造新的博物館。

如今，四川廣漢三星堆這個「超級大IP」有潛力追趕北京故宮、成都貓熊，甚至紅到海外。朱亞蓉十分有信心的說，「以往門票收入大約3、4千萬左右，去年因疫情衝擊只有2千多萬，今年有望突破上億。」

▼三星堆文創Ｑ版公仔 。（圖／記者任以芳攝）▲▼三星堆專題、三星堆文創 。（圖／記者任以芳攝）

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關鍵字：

三星堆考古廣漢象牙青銅器冰棒文創

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