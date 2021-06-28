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神秘「仙女城堡」座落峭壁　隱密性高修築原因成謎

▲▼修建在懸崖峭壁上的仙女城堡鮮為人知。（圖／翻攝自Facebook／FEST Travel Baku﻿）

▲修建在懸崖峭壁上的仙女城堡鮮為人知。（圖／翻攝自Facebook／FEST Travel Baku﻿）

實習記者黃品臻／綜合報導

亞塞拜然是個橫跨歐亞大陸的國家，在該國西北部的高加索山脈（Caucasus Mountains）上，有個修築在陡峭岩壁上的「仙女城堡」（Parigala，意指Fairy Castle），如同遺世獨立的建築奇觀，這座城堡有著千百年的歷史，但因為地理位置偏遠、路程艱困，去過的人少之又少，而其修築的原因與時代背景，也仍是個謎。

綜合外媒報導，亞塞拜然的觀光產業並不發達，而「仙女城堡」的地理位置偏僻，想要上去必須先經過覆蓋著茂密樹林的陡峭斜坡，汽車也幾乎不能通行，儘管當地嚮導有架設梯子讓大家得以靠近，但仍須具備足夠的力氣和登山技巧才能爬上去，難以接近的地理環境，即使是珍貴的考古遺跡也鮮為人知。

相傳「仙女城堡」有個用石灰岩砌成的門面，裡面有通道可以通往一個洞穴，而洞穴內有三間房間，但這些訊息都是基於傳聞，畢竟很少有人能真正成功爬上去一窺全貌。

據亞塞拜然當地2005年的新聞報導，最後一個爬上城堡的人是個當地人，名叫達魯多夫（Mammad Darudov），他在70年代完成挑戰後，迄今為止還沒有人能和他一樣。達魯多夫曾表示，「仙女城堡」內有三個房間，每個房間都有自己的窗戶，這個空間與另一個空間以通道相連接，第二個空間裡還有兩個房間。

而是誰基於什麼原因修築仙女城堡至今仍是個未解的謎團，最普遍的一種傳說可追溯至元太祖成吉思汗在位時，相傳當時有一名地方官員的女兒被選作成為成吉思汗的妻妾，當被問到是否有比她更美麗的女孩時，這名女子指出了自己的姐妹帕里（Pari）。

不過帕里並不想入宮為妃，便請工人在峭壁上修建一座城堡，並在那裡避難，希望蒙古人找不到她，而當蒙古軍隊駐紮在山腳下，準備捕獲她時，她便從城堡一躍而下，結束生命。

就歷史層面來講，仙女城堡的修築年代可追溯至高加索阿爾巴尼亞王國（Caucasian Albania），約在公元前4世紀到公元8世紀之間，而唯一可以確定的是，修建者對於隱私與安全極為要求，因為直到現在，就算將所有登山設備都用上，還是很難抵達仙女城堡。

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