失落古文明／揭秘三星堆！　5千年古蜀文明「祖先是外星人？」

▲三星堆神秘古文明其實是古蜀文化，距今只少3到5千年 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／四川廣漢報導

上個世紀80年代，四川省廣漢市出土神秘古文明，距今至少3到5千年的三星堆走進人們視野。大量出土文物以青銅造像最多，幾乎是高鼻深目、顴面突出的面容，也讓外界好奇難道是來自外星人的文明嗎？《ETtoday新聞雲》記者實地走訪三星堆博物館，罕見進入最新考古現場，究竟三星堆是哪個時代古文明，為您揭秘。

三星堆古遺址位於四川省廣漢市西北部鴨子河南岸，根據推測距今有4800年至3100年左右（公元前2800年至公元前1100年），古蜀文明遺址面積達12平方公里，並且挖掘出城墻遺址和大量精美神秘的文物，堪稱是大陸20世紀重大的考古發現之一。

▲最早發現三星堆文物的燕道誠父子 。（圖／翻攝 三星堆博物館）

農村父子發現古蜀文物

是誰發現三星堆文物？時間回到1929年，當時廣漢月亮灣有一對叫做燕道誠的村民，兒子用鋤頭挖水溝時突然斷裂，結果發現一塊很大的石板，父子倆挪開石板後發現許多漂亮的玉器。

四川省文物考古研究院副研究員辛中華向《ETtoday新聞雲》記者介紹，「三星堆古城遺址的北邊是燕家院子，當時燕道臣父子疏通水溝發現古文物，發現玉石坑一共有400多件，消息也立刻傳開。」

▲三星堆前後一共挖出上千件珍貴文物。（圖／記者任以芳攝）

原來，燕道誠和兒子把玉石拿到古董市場上賣，被一位英國的傳教士發現，消息也傳到華西博物館和大陸考古隊，迅速到燕道誠父子倆家進行10多天的挖掘，期間出土了不少的文物。

辛中華說，由於抗日戰爭，考古行動暫時停止。1934年也曾發現600多件大大小小的玉石器。一直到1949年之前，因為時局動蕩跟戰亂的原因，考古工作可能就比較少。

至於三星堆名字怎麼來的？當初考古專家依照挖掘現場，根據當地的三堆黃土小山命名，意思是形似三星分布的土堆。

▲三星堆造像奇特，考古專家說，「就是中華文化跟外星人無關。」（圖／記者任以芳攝）

三星堆是「外星人文明？」

沈睡3千多年以上的三星堆重見天日，遺址出土大量青銅面具、金面罩、純金手杖、象牙、各類器皿。其中，青銅面具造型奇異，像是大立人像身高巨大、不少青銅人偶高鼻深目、顴骨突出、闊嘴還有耳洞，與傳統中原文化、王朝文化完全不同。一些考古專家認為，三星堆文明可能來自其他地方，網友則是好奇三星堆難道來自外星文明？

三星堆3號考古挖掘坑坑長楊鎮受訪強調，「三星堆和外星人沒有任何關聯，不是外來文明，也沒有脫離中華傳統文化。」比如在三星推發現的器皿，在同時間段長江中下游、河南地區都有發現，甚至年代比三星堆還早一點。

很多人認為三星堆出土人像面具造型怪異，根本就不是一般人。楊鎮分析，「或許真的不一定是人，也有可能是神，或者是當時他們（古蜀國）的信仰。」三星堆文物和中華文化還是有共同點，加上四川盆地 和其他地方有不同文化和地域背景也很正常。

▲距今三千歷史的青銅器大立人像。（圖／記者任以芳攝）

失落古蜀國珍稀文化

三星堆是大陸西南地區發現範圍最大，文物最豐富的古蜀文化遺跡，距今至少有3到5千年歷史。為何神秘古蜀國會突然消失，史書上也鮮少記載，至今還是謎團，只能從出土文物尋找蛛絲馬跡。

1986年，大陸考古團隊在三星堆遺址處發現兩個祭祀坑，出土大量被砸壞、焚燒的珍貴祭祀品，還有一件長143厘米，直徑2.3厘米，重463克的金杖，年代大約在4000年左右，權杖發現也象徵王位和權力。

同一時間2號祭祀坑也出土驚奇文物，一尊重約180公斤，距今3000多年的歷史的青銅器大立人像，是現存最高、最完整的青銅立人像，被譽為「世界銅像之王」。大陸考古學家也研判，青銅大立人可能代表古代蜀王形象，也可能最高等級的巫師、祭祀師。

正所謂「沈睡三千年，一醒驚天下。」三星堆遺址最早可追溯至公元前12世紀至11世紀，改變了世界歷史、考古專家們對大陸古代文明認知。2017年三星堆和金沙遺址一起申請世遺，被聯合國教科文組織（UNESCO）列入「暫定名單」，並且稱讚三星堆是「中國、東亞乃至世界青銅器時代文明的傑出代表。」

▼三星堆古蜀文明至今有太多歷史謎團難解。（圖／記者任以芳攝）