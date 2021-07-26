周春米建議放寬陪病者名額限制　「適度開放第二位免費PCR檢測」

▲周春米建議在二級警戒下，應適度放寬陪病者免費PCR檢測的名額限制 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎本土疫情自5月中爆發以來，中央流行疫情指揮中心針對每位住院病患，僅開放1位陪病家屬免費進行PCR檢測。對此，民進黨立委周春米表示，考量許多病患需要24小時輪班照顧及及弱勢家庭的經濟狀況與需求，未來在二級警戒下，應適度放寬陪病者免費PCR檢測的名額限制。

周春米說明，目前醫院的住院與陪病規定，是依據5月21日肺中指字第1103800190號函，住院病患、陪病者及門診手術病患，皆須完成PCR核酸檢測，並提供72小時內的陰性證明方可入院，為了因應此項政策，指揮中心提供每位住院病患與一位陪病家屬每周一次公費PCR篩檢的機會，避免增加有就醫需求民眾的經濟負擔。

周春米表示，目前提供一位陪病者公費篩檢的作法，看似是在防疫與就醫需求之間求取平衡，但是在實務上，這樣的規定對於病患家屬而言只能說是「好事做一半」。

周春米指出，許多病患有24小時照護的需求，陪病者無論是工作或是體力，都很難一人進行24小時的照顧，輪班在所難免，難免衍生更多的成本。尤其對於家庭經濟狀況較困難的家庭而言，若是陪病者換手，需要額外自費做PCR檢測，動輒數千元的費用，對弱勢者無疑又是一大負擔。

周春米也說，關於陪病的相關規定，上個月也曾有民眾向指揮中心反應，PCR僅限一位家屬免費篩檢過於嚴格，對弱勢家庭產生沉重的負擔，而指揮中心當時回應，不開放第二位陪病家屬的免費篩檢，主要是考量在於疫情嚴峻，希望院內接觸的機會越少越好，也有助於後續疫調。

周春米認為，既然現在疫情即將降為二級，也代表有一定程度的趨緩，應考慮針對有需要的民眾尤其是弱勢族群適度開放。

周春米建議，家中有人生病、住院的民眾，是最需要政府伸出援手的，指揮中心或許可以重新考慮是否開放第二位PCR的免費檢測，尤其針對弱勢家庭的中低收入家庭，如有需要的情況下適度開放第二位陪病者的免費PCR檢測，兼顧防疫與弱勢家庭的需求。

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