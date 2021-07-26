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降級解封日月潭怎麼玩？非封閉型景點全開放　遊艇包船復業

▲日月潭國家風景區管理處宣布遊艇碼頭和包船業者明恢復營運。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」臉書粉專）

▲日月潭國家風景區管理處宣布遊艇碼頭和包船業者明恢復營運。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心宣布自明（27）日起降為二級警戒，日月潭國家風景區管理處配合研議相關解封措施，包括非封閉型景點、4大遊艇碼頭（整修中的水社和玄光碼頭除外）全數開放，包船業者亦可恢復營業等；日管處呼籲民眾持續配合防疫規範，一起守護國人健康安全。

日管處指出，封閉型景點（遊客中心、停車場等）、委託經營管理場域皆放寬容留量至50%，入園時間放寬至公告正常營業時間，但仍維持實聯制、量測體溫、全程配戴口罩、禁止邊走邊吃及吸菸，並應保持社交安全距離；餐飲業在符合「餐飲業防疫管理措施」規定下，可開放內用，而戶外通風處、開放空間及保持社交安全距離下可開放戶外用餐區。

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非封閉型景點、操作騎乘器具之水域遊憩活動，原則上全部開放，但禁止游泳；街頭藝人於戶外通風處、開放空間原則恢復展演，惟上述活動仍應保持社交安全距離並全程配戴口罩（包含表演者）。

▲日月潭非封閉型景點明將全部開放。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」臉書粉專）

▲日月潭非封閉型景點明將全部開放。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」臉書粉專）

日管處表示，水社、伊達邵、玄光及朝霧等4大碼頭，原則皆配合提供遊艇營運使用，其中水社及玄光碼頭部分浮排仍在搶修中，暫不開放，但不影響遊客通行及安全，預計9月中旬全部完成修復。

遊艇業者方面，包船業者自明日起恢復營業，班船業者則因疫情考量仍暫停營運，暫不接受散客搭乘，後續將視疫情狀況及相關政策指引，滾動檢討評估恢復營運時程，如有包船需求可電洽南投縣渡船遊艇商業同業公會（聯絡電話：049-2856428）詢問；依南投縣政府「南投縣日月潭載客小船因應疫情警戒防疫措施辦法」，須符合乘客減半、座位採梅花座、實聯制、量測體溫、全程配戴口罩、保持社交安全距離、每航次清消 1 次、禁止飲食等規定。

▲日月潭國家風景區管理處以美照帶領民眾在端午連假「線上遊日月潭」。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」臉書粉專）

▲日月潭非封閉型景點明將全部開放。（圖／翻攝「再發現。動感日月潭」臉書粉專）

日管處提醒，防疫二級警戒自7月27日起至8月9日，防疫相關措施仍需全體國民持續共同努力，請民眾持續配合防疫規範，並維持個人防疫良好習慣：戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，才能降低病毒傳播風險。
 

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