嘉縣提升教學品質　引進6處新風換氣系統

▲嘉義縣實驗裝設教室新風換氣系統 提升學習環境空氣品質 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁在立委蔡易餘、議員戴光宗、環保局長張根穆以及教育處代理處長李美華的陪同下，視察示範裝設6套新風換氣系統的南新國小附設幼兒園，換氣系統搭配智慧型環境偵測器可自動引進新鮮空氣到教室，並過濾因黑板粉筆灰或上課活動產生含PM2.5、二氧化碳、臭氧等髒空氣。

翁章梁表示，這個系統可以將學童上課的空氣品質做最好的處理，尤其是過敏的學童，而目前嘉義縣還在實驗階段，實驗成果相當不錯，未來會參考環保局對各地空氣品質的測試，再依據數據來增設需要安裝的學校，初步估算大概600間教室，嘉義縣政府會盡全力籌措經費，讓學童都有更好的學習環境。

歷年來台灣中南部地區每年10月到隔年3月稱為「空污季」，嘉義縣因受鄰近縣市河川揚塵隨東北季風傳輸影響，冬季室外空氣品質相較其他季節明顯惡化，連帶影響學童學習狀況。

環保局表示，當空氣中二氧化碳濃度到達1,000 PPM以上時，就會開始感到沉悶、注意力開始不集中、心悸；1,500-2,000 PPM時，會感到氣喘、頭痛、眩暈；超過2,000 PPM後，思考能力會明顯下降，由此可知，改善室內空氣品質等同於改善學童的健康與學習表現，民眾可以利用室內空氣品質資訊網https://iaq.epa.gov.tw/indoorair/Default.aspx 查詢各項關於室內空氣品質最新資訊。

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