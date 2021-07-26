嘉縣26日國高中教職疫苗施打　新港國中東石高中山海開打

▲嘉義縣高國中(含公私立)教職員工7月26日疫苗開打 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣各公私立高、國中教職員工7月26日起在新港國中(山區)及東石高中(海區)施打疫苗，提升教育人員防護力及免疫力，也是兌現中央及地方政府表示高中以下學校教職員工開學前至少完成第一劑疫苗施打的承諾，讓教職員及家長都能安心。



縣府獲中央配發疫苗及取得教育部核定施打名單後，立即規劃施打時間及地點，考量分流與地區便利，開設山、海兩區大型接種站，依學校所在區域就近施打，將施打2307劑，預計以一天的最短的時間完成施打作業。



教育處代理處長李美華表示，為加快疫苗施打效率，26日在山、海兩地同步開打，山區在新港國中(新港鄉)、海區在東石高中(朴子市)設置接種站。各縣市公私立高國中學校選擇在嘉義縣施打疫苗的教職同仁，將全部安排在東石高中施打(會依名冊通知當事人)。



考量防疫需求，避免人員過度集中，造成等候與擁擠，將採分流作業，由教育處排定施打時段，事前通知學校依時段攜帶身分證、健保卡前往接種站報到，無需另外預約。



至於造冊名單已獲核定但當天未能施打的人員，將擇期通知指定時間、地點施打；8月以後學校進用的人員，將造冊納入第二波施打對象。



縣府指出，打疫苗是對抗新冠肺炎最好的利器，也是保護自己、保護學生、保護家人最直接有效的方法。為爭取時效，教育處和衛生局全體總動員，假日也不休息，讓老師及早施打疫苗，維護老師健康，讓學童與家長都能放心。

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