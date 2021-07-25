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警戒降二級　嘉義補習班、藝文團體開放免費快篩

▲嘉縣藝文團體、補習班、幼兒園、課照中心免費快篩。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣藝文團體、補習班、幼兒園、課照中心免費快篩。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨疫情警戒調降二級，嘉縣藝文團體、幼兒園、課照中心、補習班人員免費快篩，開設山、海區快篩站，由文化觀光局、新聞行銷處、教育處分別造冊篩檢2周內完成，呼籲盡速完成疫苗登記接種。

因應27日降二級管制，幼兒園、課照教職員疫苗施打率需達80%才能開放，藝文團體、酬神演出、補習班..等，未施打疫苗或接種未達14天者，須提供3日內快篩或核酸檢測陰性證明，且每3-7天定期快篩，嘉義縣山海分區設站，提供免費快篩，加速相關行業回歸正軌。

縣長翁章梁表示，台灣社會歷經2個多月的閉關，迎來降2級鬆綁，百業蠢蠢欲動，包括藝文團體、幼兒園、課照中心、補習班、高中以下學校運動團隊訓練教練..等均為疫情指揮中心，列為有條件開放行業，並以疫苗接種時間搭配快篩進行嚴謹規範，嘉義縣分別於7/27及8/5在大林慈濟醫院，7/28及8/6在長庚醫院，服務時段為上午9:00~12:00下午2:00~16:00，依山、海分區設置2處快篩站，提供幼兒園、課照中心、補習班..等免費快篩，另藝文、酬神演出團體因演出時間不定，另協調轄內醫院提供服務。

衛生局長趙紋華提醒，面對3級鬆綁的2級管制，民眾更應該嚴守相關防疫作為，戴口罩、勤洗手更不得輕忽，提醒鄉親COVID-19公費疫苗預約平臺，第4輪不開放意願登記，第2、3輪已完成意願登記者，收到簡訊一定要於7月27日上午10點至29日中午12點完成接種登記，只有完成疫苗接種，才能真正讓大家走出疫情的禁錮。

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