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嘉縣拼30萬人疫苗施打　開放48歲、19歲以上重大特殊疾病者

▲民雄國中、新港國中大型接種站。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣民雄國中、新港國中大型接種站提高接種率。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣長翁章梁和立委陳明文日前前往民雄、新港大型接種站關心民眾疫苗施打情形時，除了請鄉親為辛苦的防疫人員加油鼓勵外，也勉勵第一線醫護和工作人員防疫還有很長的一段路要走，大家要耐操、耐煩、還要有耐心，調整自己的身心靈狀態之後，才能對抗這場嚴峻的疫情挑戰。

▲民雄國中、新港國中大型接種站。（圖／嘉義縣政府提供）
嘉義縣目前正進行48歲以上、19歲以上有重大特殊疾病者接種AZ疫苗，截至25日嘉義縣疫苗接種使用率90.12%，全縣人口疫苗覆蓋接種率25.34％

▲民雄國中、新港國中大型接種站。（圖／嘉義縣政府提供）
翁章梁指出，台灣在今年出現社區傳播疫情，才短短兩個月時間就可以降級，這是大家犧牲自由和共同努力的成果，大家一定要珍惜，嘉義縣必須施打30萬人口，才能達到最基本的群體防護力，今天來打疫苗的都是在為嘉義縣創造新的防護力，感謝大家打疫苗保護自己，保護家人，保護其他未打疫苗的20萬名鄉親。

▲民雄國中、新港國中大型接種站。（圖／嘉義縣政府提供）
關於疫苗的效力，翁章梁也提醒大家，不是打完疫苗就會變成無敵鐵金鋼，打了還是有可能會染疫，但機率很低，即使確診，也比較不會轉為重症、甚至危及生命，所以打完疫苗口罩還是要戴，什麼時候口罩才可以拿掉？「當政府說可以不用戴的時候，就可以拿掉了」。

▲民雄國中、新港國中大型接種站。（圖／嘉義縣政府提供）

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