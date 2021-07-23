快訊／烟花來襲！　侯友宜宣布：724新北9處暫停接種疫苗

記者蔡文鈴／新北報導

因應烟花颱風來襲，新北市長侯友宜23日下午於疫情記者會宣布，7月24日起東北角沿線，上午暫停接種疫苗。

侯友宜表示，為考慮偏鄉沿海岸打疫苗地方有六級陣風，須謹慎面對，因此宣布烏來、坪林、貢寮、平溪、萬里、瑞芳、金山、十分等衛生所及瑞芳國小，明天暫停接種疫苗，待中午過後，風雨較小滾動式調整隨時接種。至於都會區疫苗接種，如期舉行，除東北角沿海線，視風雨狀況停止施打。

中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為23例本土及1例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，個案分布以新北市13例為最多，其次為台北市及桃園市各4例、宜蘭縣及高雄市各1例；其中18例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,875,313例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,859,164排除)，其中15,535例確診。2020年起累計784例COVID-19死亡病例，其中776例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、台北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北0723疫情。（圖／翻攝侯友宜直播）

