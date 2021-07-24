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中概教育股雪崩暴跌後　陸宣布：禁止校外培訓機構上市融資！

▲▼中概教育股雪崩式大跌！好未來狂殺70%「盤中一度熔斷」。（圖／翻攝微博）

▲好未來暴跌70%，嚇壞投資人。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中概教育股23日雪崩式暴跌，市場流傳大陸官方將對校外培訓機構（補習機構）祭出嚴格限制。傳言很快獲得證實，大陸國務院辦公廳24日晚間發出《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，學科類培訓機構一律不得上市融資，並要求監管機構清理整頓培訓機構融資、上市等行為。

大陸國務院辦公廳發布的《意見》提到，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產；外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。已違規的，要進行清理整治。

《意見》規定，要嚴格控制資本過度湧入培訓機構，培訓機構融資及收費應主要用於培訓業務經營，堅決禁止為推銷業務以虛構原價、虛假折扣、虛假宣傳等方式進行不正當競爭，依法依規堅決查處行業壟斷行為。

《意見》還要求，人民銀行、銀保監、證監部門負責指導銀行等機構做好校外培訓機構預收費風險管控工作，清理整頓培訓機構融資、上市等行為；其他相關部門按照各自職責負起責任、抓好落實。

早在大陸國務院辦公廳發出《意見》之前，市場上就已在流傳相關消息，中概教育股也在23日分別於港股、美股大暴跌，尤其是在美股更是全軍覆沒，包含好未來、新東方、高途教育的跌幅都超過50%，其中好未來收跌70.47%，盤中還一度觸發融斷。

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