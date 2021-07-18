嘉市周末微解封　開放體育場及蘭潭後山、檜意森活村

▲嘉市微解封首周末 戶外景點鬆綁不鬆懈。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎三級警戒延到26日，13日起微解封。嘉市微解封首周末體育場及戶外景點蘭潭後山、檜意森活村運動、參觀人數比平日增加，但均配合中央流行疫情指揮中心宣布適度鬆綁管制措施，亦秉持「鬆綁不鬆懈」態度，守護市民健康。

▲嘉市微解封首周末，體育場開放民眾運動。（圖／嘉義市政府提供）

市民常去跑步、散步的體育場人數比平日增加，田徑場開放時間調整為每日6:30到20:00，民眾仍須全程戴口罩、保持社交距離、禁止群聚與飲食，並落實實聯制登記，但體育場的室內場館及戶外運動設備暫不開放，如滑草場、溜滑梯等遊具設施、單槓等健身器材、涼亭、籃球場、網球場、滑輪場、游泳池等容易肢體接觸、群聚及不易落實全程戴口罩之場域。

▲嘉市蘭潭後山步道微解封首周末。（圖／嘉義市政府提供）

蘭潭後山步道迎來第一個解封後的週末，今日上午七時許，登山運動民眾人數較平日增加，約30餘人次進入後山步道，提醒市民朋友，登山運動時仍需全程配戴口並遵守三級警戒之相關防疫安全規定，步道沿途的涼亭依舊持續封閉，避免群聚。

至於參觀人數檜意森活村的人數亦比平日增加，據店家表示，微解封但仍不能進入店家內用，民眾覺得用餐不便加上尚未完全解封，所以參觀人數普通；檜意森活村配合中央防疫措施，提醒民眾進入店家時配合現場量測體溫、手部消毒、實聯制QR code或紙本登記，參觀時全程佩戴口罩及保持1.5公尺社交距離；實施人流管制，遊客中心內限制50人、昆蟲館100人及咖啡學園30人；且為提供民眾安心的環境，依指揮中心發布的防疫指引，加強實施各項防疫管理措施，並依疫情發展滾動式檢討修正。

最實際的省電神物 讓冷氣效率更強大