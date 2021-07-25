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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安切割黨內激進派遭內部檢討　他分析整個國民黨「非常不堪」

▲▼國民黨中央舉行「載飢載渴，伴你挺過，愛心待餐，全台串連」記者會 蔣萬安受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委蔣萬安有意角逐2022年台北市長，近期卻傳出切割國民黨內激進派，甚至遭國民黨團質疑「在防疫議題上沒有實質貢獻」。對此，民進黨立委鄭運鵬分析，蔣萬安因為想選台北市長，也知道國民黨團無理取鬧，所以選擇迴避出面，這種行為就是藍白帳號最常說的「騙票」。

根據媒體報導，蔣萬安雖然政治聲量排名倒數，但是支持度穩定提升，不過其近期明顯切割黨內激進派，高調的抗爭活動一律避開。一名國民黨黨內人士透露，蔣萬安在某次黨團大會上被檢討，眾人質疑其身為立法院社會福利及衛生環境委員會的委員，卻在防疫議題上沒有實質貢獻。

鄭運鵬表示，去年此時擔任國民黨團書記長、提出的國產疫苗通過條件比衛福部緊急授權的條件還寬鬆的蔣萬安，因為疫情爆發以來迴避參與國民黨的疫苗之亂，被爆出黨團內訌，這個議題要分析，國民黨整個非常不堪。

鄭運鵬分析，在國民黨方面，顯然國民黨都認為自己發動的疫苗之亂很有爭議，講白話就是自己知道是在無理取鬧，但是他們不能接受蔣萬安因為想選台北市長而獨善其身躲起來。

鄭運鵬指出，在蔣萬安方面，因為想選台北市長，也知道國民黨團無理取鬧，所以選擇迴避出面，這種行為就是藍白帳號最常說的「騙票」。用躲避國民黨的方式騙票。

鄭運鵬認為，如果蔣萬安認為國民黨團的做法不正確，為什麼不私下建言？這種攸關國民生命健康的大是大非，都沒有擔當膽識去勸諫國民黨，還想什麼台北市長？

鄭運鵬接著說，在國民黨的支持者方面，這兩個月喊要疫苗、綁BNT，到處洗版可從來沒少過，蔣萬安不支持他們的訴求，「他們怎麼沒靠北過？反而還支持蔣萬安？！」

鄭運鵬強調，可見得這些國民黨的支持者，也知道自己只是來鬧，只是要讓民進黨難看，「什麼叫眼中只有政治、只有選舉，這些人就是！」這種支持者，心中完全沒有國家意識，雙重標準的嘴臉，令人噁心。

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