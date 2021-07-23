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國民黨列高端4大爭議「有詐欺前例」：強勢EUA就是抓全民當白老鼠

▲國民黨列高端疫苗4大爭議。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲國民黨列高端疫苗4大爭議。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT，下同）

記者蘇晏男／台北報導

高端疫苗爭議不斷，除被質疑緊急授權（EUA）審查黑箱外，23日又傳出因擴大產能出現品質不穩，8成產品遭退貨，儘管高端與食藥署均發聲明澄清，但仍有民眾不埋單。國民黨23日晚間在臉書整理出高端疫苗4大爭議，直呼「厲害了，蔡政府」。

一、高端疫苗EUA審查權黑箱

國民黨指出，「先進國家」緊急授權疫苗會議全程直播，但蔡政府只有一紙新聞稿，沒有錄影、沒有會議記錄、沒有實驗原始數據、沒有評估保護力，什麼都沒有就強渡關山。

對於衛福部食藥署長吳秀梅為此批評民眾「不懂不要亂說」，國民黨反嗆，疫情涉及生命安全，誰想亂說？資訊公開，誰能亂說？總統蔡英文曾說說「資訊越透明、防疫越有效」，但吳秀梅領納稅人的薪水，卻是幫有疑慮的疫苗辯護，那誰幫人民把關？

二、衛福部突襲撤換EUA審查委員逾半

國民黨指出，衛福部不顧民意，強硬進行EUA審查，讓專家小組委員，中研院院士陳培哲憤而請辭，直指審查壓力來自蔡英文！而後來更傳審查專家小組，有一半的委員遭到臨時撤換，護航高端通過EUA。

三、審查標準是全球最低的「放水標準」

國民黨批評，全球主流疫苗都至少做到三期期中試驗才通過緊急授權，但高端疫苗沒有進行三期人體試驗，甚至二期試驗都沒有完成，而衛福部使用的「免疫橋接」，在國際上根本沒有得到認可，不但防護效力無法證明，未來甚至可能無法出國，種種風險，蔡政府仍然一意孤行。

四、高端證券詐欺有前例！政府只輕罰3萬！

國民黨指出，去年11月24日，高端發布重訊，說馬來西亞有藥廠和高端簽定備忘錄，要預付150萬美元，向高端以最高每劑50美元、最多300萬劑的數量購買研發中的疫苗，合約金額最高可達1.5億美元。

然而，到了去年12月31日，高端又發布重訊，表示因為馬來西亞藥廠並未支付訂金，導致股價暴跌引發炒股疑慮，烏龍合約讓高端市值暴增27億，但是政府只開罰高端疫苗3萬元了事。

國民黨表示，高端疫苗的緊急授權在滿滿的爭議中通過，衛福部長陳時中都親口承認「高端疫苗沒有進行大規模人體試驗，難證明確效。」但衛福部如今強勢通過，就是抓全民當白老鼠，要如何說服人民接種？要如何說明高達40億不是圖利？衛福部欠人民一個答案。

▲▼國民黨列高端疫苗4大爭議。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨列高端疫苗4大爭議。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲▼國民黨列高端疫苗4大爭議。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

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