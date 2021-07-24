越南單日暴增6千例破紀錄　蔣萬安：二級警戒別鬆懈

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

全國7月27日起降為二級警戒，國民黨立委蔣萬安提醒，同樣是防疫模範生的越南，22日創下單日6千例新高紀錄，國際疫情仍險峻，我國仍不能鬆懈；此外，他也提醒政府應加速振興，讓受創最嚴重的餐飲、旅遊、藝文等產業趕快恢復生機。

蔣萬安表示，雖然警戒調降了，但面對無孔不入的病毒，仍不能掉以輕心；他舉例，原本同樣是防疫模範生的越南，22日創下單日6千例的疫情高峰，要繼續守住防線，大家仍要提高警覺，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，做好防疫工作。

另一方面，蔣萬安指出，這次像是桌遊店、酒吧、KTV、游泳池等場所考量防疫仍未能開放，業者快要面臨斷炊危機，急需政府紓困，請政府趕快針對這些受創嚴重的產業，提出看的到、領的到的「真」紓困方案，止住一波波的倒店潮，協助業者及民眾度過難關。

蔣萬安說，我們正朝向回復過去的社會生活而努力，政府應加速規劃並提出振興方案，針對不同產業特性提出刺激消費、買氣的措施，讓這波疫情受創最嚴重的餐飲業、旅遊業、藝文等產業能夠趕快恢復生機。

「抗疫尚未成功，你我仍需努力。」蔣萬安說，真心感謝每一位堅守崗位、默默付出的無名英雄，只要團結一心，做好防疫措施，疫情落幕的那天很快就會到來。

此外，針對日前發生我國奧運選手包機搭乘經濟艙，官員卻搭乘商務艙事件，蔣萬安也指出，等到賽事告一段落，該究責、該檢討，他會在立法院預算會期好好把關，不容許再出這樣的紕漏，體壇的改革也必須被重新檢討，甚至進一步推動修法，讓為國爭光的運動員及選手都能無後顧之憂獲得制度性保障。

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