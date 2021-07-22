覆蓋率提早達標　疫苗接種劑次人口比達24.91％、585.09萬人施打

記者蔡文鈴／台北報導

衛福部22日赴行政院進行新冠疫情現況及應處作為專案報告。我國疫苗接種狀況，第一劑覆蓋率目前已達到24.91％，已施打585.09萬人次。

▲我國疫苗接種報告。（圖／衛福部提供）



根據衛福部報告指出，已配發649萬0370劑疫苗、使用554萬6730劑，施打率85.5％；疫苗接種劑次人口比為24.91％(劑/每百人)，已施打585.09萬人次​，有信心可於7月底前提前達到覆蓋率25％的目標。

截至22日前統計完成第一劑接種，「第一類」醫事人員55.7萬人接種、接種率90.9％；「第二類」中央及地方政府防疫人員20.9萬人接種、接種率90.9％；「第三類」高接觸風險第一線工作人員8.5萬人接種、接種率77.3％；「第四類」因特殊情形需要出國者0.18萬人接種、接種率70.4%。

「第五類」機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者37.3萬人接種、接種率62.5%；孕婦3.7萬人接種、接種率20.5％；「第七類」維持國家安全及社會機能正常運作者55.1萬人接種、接種率56.8％。

75歲以上長者101.1萬人接種、接種率67.1％；65歲-74歲183.9萬人接種、接種率72.9％；50-64歲125.6萬、接種率23.6％。

上周起開放國人線上登記施打疫苗，截至7月19日中午12點，全國意願登記完成總人數：886萬5539人​，選擇AZ疫苗41萬0799人、莫德納疫苗391萬3731人、AZ+莫德納454萬1009人。線上預約接種期程至7月22日中午12時截止。截至7月21日22時，已預約率為82.05%​。

衛福部表示，國人疫苗施打率與涵蓋率穩定提升，如再加上多元防疫策略與全民持續積極落實各項防疫措施，定可早日度過疫情難關，迎向健康的防疫生活。