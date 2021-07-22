莫德納採購追加3600萬劑何時到？　行政院：預排時程配合賣方市場

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

台積電、永齡、慈濟將共捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟基金會疫苗採購專案昨天已完成簽約；另外，第四季及明後年莫德納疫苗採購，包括次世代疫苗在內，共3600萬劑疫苗採購合約案已經完成。至於是否能保證交貨，行政院發言人羅秉成22日表示，疫苗供給是「賣方市場」，大部分買方要配合，這是國際慣例，目前都是「預排時程」，也就是預定，但不能保證。

對於外界關心，台積電、永齡、慈濟三單位捐贈1500萬劑BNT，以及我國政府購買的莫德納、次世代疫苗，未來能否準時到貨，或是會不會有延遲到貨等問題？對此，羅秉成表示，任何的疫苗採購，不管三捐贈單位、兩專案，或是政府採購的疫苗，都沒有保證依照交貨時程的約定。

羅秉成解釋，國際疫苗短缺，各國都在爭取，這情況下各國供貨都會很吃緊，有時候會受到不同因素跟影響；因此，疫苗供給就是「賣方市場」，賣方為了確保自己履約不會受到相當履約風險的咎責，加上有這麼多不確定下，這是要負高度法律風險，所以在這樣考慮下，大部分買方多半是要配合的，這是國際慣例。

羅秉成表示，兩專案都是「預排時程」，也就是預定如此，但並不保證，這難以用契約責任來就澤，現在規劃莫德納疫苗採購規劃也是如此。他希望，國人同胞要團結支持且合作，讓疫苗可以順利到貨。