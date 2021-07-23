台南在地企業捐贈防疫面罩　守護前線消防英雄

▲台南在地企業小北百貨與文弘國際，共同捐贈5600片防疫面罩予台南市消防局，由消防局局長李明峯代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

目前國內整體疫情趨緩，民眾逐漸開啟微解封的生活模式，但身處最前線的消防人員面對防疫工作仍不敢鬆懈，23日下午2時，台南在地企業小北百貨與文弘國際，共同捐贈5600片防疫面罩予台南市消防局，給前線人員最佳防護，由消防局局長李明峯代表接受。

小北百貨行銷部副理吳澄彥表示：前線防疫人員無論疫情嚴峻與否，仍不分晝夜為人民守護，令人欽佩與心疼其辛苦，這樣特殊的時刻，企業協助政府分擔社會責任。此時考量疫情鬆綁之際更需要守護第一線防疫人員，避免疫情功虧一簣，特別請台南在地廠商製造防疫面罩。

市長黃偉哲呼籲市民除了勤洗手、戴好口罩、保持社交距離，也要避免出入人多擁擠的場所，如有物資需求也請一次購足，期盼台灣疫情早日平息，社會安定，經濟復甦。

消防局局長李明峯感謝小北百貨與文弘國際守護第一線防疫人員，也心疼所有消防救護人員這2個多月以來所承受的不論是身體或心理上的壓力，李明峯局長表示，這是一份守護人、守護家、守護所愛城市的一份工作，消防局會為了市民堅持下去，也感謝所有支持消防局的力量。

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